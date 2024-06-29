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Aktüel Muşlu annelerin evlat nöbeti devam ediyor
Aktüel

Muşlu annelerin evlat nöbeti devam ediyor

Yeniakit Publisher
2024-06-29 12:39:00 -
Muşlu annelerin evlat nöbeti devam ediyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırıldığı iddia eden Muşlu annelerinin DEM Parti İl Başkanlığı önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

“Evlat nöbetindeyiz”, “Halkı dolandıran parti”, “Anneler direniyor” ve “Artık yeter yakamızdan düşün” yazılı pankartlar açan anne ve babalar, fotoğraflarını taşıdıkları çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Anne Ayten Koçhan, gazetecilere, 8 yıldır haber alamadığı oğlunun yolunu gözlediğini söyledi. Oğlunun hasretine dayanamadığını dile getiren Koçhan, şöyle konuştu: “Sadece çocuklarımıza kavuşmak istiyoruz. Çocuklarımızı versinler. Bu Kürt-Türk davası değil. Dağda bir kişi kalmayıncaya kadar eyleme devam edeceğim. Bütün evlatlara sesleniyorum, gelin teslim olun. Anne ve babalar sizin hasretinize dayanamıyor. Onların çocukları olsa, bu kadar dayanırlar mı? Allah bizim yüreğimizdeki acıları onların yüreğine düşürsün. Milletin çocuklarını kandırıp dağa götürüyorlar.”

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