Müslim'i koruyan Avrupa'ya Aktay'dan sert tepki

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Türk Heyeti Üyesi ve AK Parti Siirt Milletvekili Yasin Aktay, yolsuzluk iddialarıyla Azerbaycan’ın aşırı yanlı bir şekilde hedefe konulduğunu söyleyerek, Avrupa Konseyi yönetiminin eski PYD eş başkanı Salih Müslim'in AKPM çatısı altında konuşma yapmasına sessiz kalışını eleştirdi.

Strazburg’da toplanan AKPM Genel Kurulunda, bazı AKPM üyeleri hakkında ortaya atılan yolsuzluk ve yasa dışı lobi faaliyetleri oturumu düzenlenerek konuyla ilgili hazırlanan rapor tartışıldı.

Oturumda söz alan Aktay, konuyla ilgili raporun neredeyse sadece Azerbeycan’ı hedef alan tutumunda açık bir tarafgirlik ve Azerbeycan’ı karalama amaçlı kasıtlı bir tutum izlenimi edinildiğini söyleyerek, bu durumun kabul edilemez olduğunu dile getirdi. Aktay, AKPM’de bazı ülkelerin maksatlı şekilde hedef alındığını kaydetti.

''TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUBU AKPM ÇATISI ALTINDA NASIL KONUŞUR''

Eski PYD eş başkanı Salih Müslim'in AKPM'ye konuşmacı olarak davet edildiğini hatırlatan Aktay, “Yolsuzluktan bahsedilecekse, 29 masum insanın can verdiği bir intihar saldırısının organizatörü olmak dolayısıyla yargılanmakta olan ve hakkında tutuklama kararı bulunan bir terör örgütü mensubunun hangi etik dışı bağlantılarla AKPM çatısı altında konuşma fırsatı bulabildiğini sorarak başlayalım.” dedi.

Yasin Aktay, Müslim’in kurumun çatısı altında bir faaliyete katılımına izin verilmesini protesto etmek üzere Türk Delegasyonu Başkanı Sayın Akif Çağatay Kılıç’ın Genel Kurulu terk ettiğini anımsatarak, şunları dile getirdi:

Terör örgütü PYD üyesi Müslim, 2016’da Ankara’da 29 masum cana mal olan bir intihar saldırısını düzenlediği için yargılanmakta ve hakkında yakalama emri bulunmaktadır. Bunun ışığında, ilk olarak ve her şeyden önce, acilen, AKPM üyelerini teröristlerin AKPM faaliyetlerine katılımını destekleme serbestisinden alıkoyacak düzenlemelere ihtiyacımız vardır.”

Hazırlanan raporların marjinal, ön yargılı ve tarafgir kişilerce üstlenilmesinin raporların propaganda diliyle yazılmasına neden olduğunu vurgulayan Aktay, bu duruma karşı AKPM’nin önlem alması gerektiğini anlattı.

''RAPORDA ÇARPIKLIKLAR MEVCUT''

AKPM’deki yolsuzluk ve yasa dışı lobi faaliyetlerini incelemek üzere kurulan Bağımsız Soruşturma Kurulunu (BSK) nesnellikten uzak görünmesine neden olan bazı çarpıklıkların olduğuna işaret eden Aktay, şöyle dedi:

“İlk olarak rapor, belirli bir ülkenin itibarını lekeleme maksadının güdüldüğü izlenimini verecek biçimde, yalnızca bir ülkeye ve yalnızca bir üye devlet (Azerbaycan) ile ilgili seçilmiş ithamlara odaklanmaktadır. BSK’nin raporu, Avrupa Konseyi ile ilişkilerinde Azerbaycan’a sorun çıkartılmasına yönelik bir girişim olduğu intibasını uyandırmaktadır."

Aktay, AKPM’nin raporlarının nesnel gerçeklere ve kriterlere dayanması gerektiğine dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Raporların geçerliliği ve güvenilirliği buna bağlıdır. Yolsuzluğa ilaveten, ön yargı da AKPM'nin güvenilirliğini zayıflatır. Bu bağlamda, Türk heyeti yıllardır, Denetim Komisyonunun belirli problemlerinin bertaraf edilmesi için usullerin düzeltmesi konusunda reform önerilerde bulunmaktadır. Raportörün işaret ettiği gibi Denetim Komisyonu da dahil olmak üzere, belirli komisyonlarda raportörlerin atanmasıyla ilgili olarak BSK raporundan sonuçlar çıkarmamız gerekiyor ve bunu özellikle raportörlerin tarafsızlığına ve nesnelliğine dikkat ederek yapmak zorundayız.”

AKPM Denetim Komisyonunun Türkiye’de yapılacak seçimlere dair önceki gün yaptığı açıklamaya da tepki gösteren Aktay, “Bu vesileyle, Türk makamlarına Türk parlamentosunun erken seçim kararını ertelemesini tavsiye ederek 80 milyon insan ve seçmenin iradesini göz ardı eden Denetim Komisyonunun son açıklamasını da dikkatinize getirmek istiyorum.” sözlerine yer verdi.