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Spor Muslera'dan kavga iddialarına cevap
Spor

Muslera'dan kavga iddialarına cevap

Yeniakit Publisher
2023-05-25 23:12:00 -
Muslera'dan kavga iddialarına cevap

Uçakta parfümü kaybolduğu için takım arkadaşlarıyla kavga ettiği yönündeki iddialara Muslera'dan cevap geldi.

Galatasaray'ın Uruguaylı kaptanı, Fernando Muslera, '150 dolarlık parfümü kaybolduğu için kavga çıkardı' haberlerine sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Her şeyi yalanladı

36 yaşındaki Muslera, parfümü kaybolduğu için takım arkadaşlarıyla kavga ettiği yönündeki haberleri sert bir açıklamayla yalanladı.

"Güldüm geçtim"

Tecrübeli kaleci sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bundan önce hakkımda birçok iddia ortaya atıldı. Hepsine güldüm geçtim ama bu kadarı fazla. Benim, takım arkadaşlarımın, kulübümüzün ve değerli fanlarımızın tek hedefi önümüzdeki ilk 90 dakika" ifadeleriyle yer aldı.

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