Muslera ne yapmaya çalışıyor? Bu hareket de neyin nesi...

Galatasaray kalecisi Fernando Muslera, Sivasspor maçında yaşanan bir pozisyonun ardından tribünlere tepki gösterdi ve mücadele sonrası galibiyet sevincine ortak olmadı.

Galatasaray, Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleyi 2-0'lık skorla kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 13. dakikada ve 63. dakikada Mauro Icardi attı.

Bu mücadelenin ardından doğrudan soyunma odasına giden sarı-kırmızılı takımın file bekçisi Fernando Muslera'nın bu tavrı dikkatlerde kaçmadı.

Tecrübeli kaleci maç sonunda ise takım arkadaşlarının taraftarlarla birlikte yaşadığı galibiyet kutlamasına katılmadı.

Fernando Muslera, galibiyet sevincine katılmadı

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Muslera'nın maç içinde Lucas Torreira'ya verdiği bir hatalı pas sonrası tribünlerden gelen tepkilere kızdığı ve bu nedenle de moralinin bozuk olduğu belirtildi.

Tecrübeli kaleci aynı pozisyon için kendisine tepki gösteren Sergio Oliveira'ya da sinirlendi.

"Muslera kalacak, diğer kalecilerimizle görüşeceğiz"

Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk maç sonunda, Muslera ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Muslera kalacak, diğer kalecilerimizle görüşeceğiz. Şampiyonluktan sonra gelecek sezonun programını yapacağız."