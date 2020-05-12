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Spor

Muslera ile anlaşma tamam! İşte detaylar

Galatasaray iç transferde ilk imzayı tecrübeli eldiveni Fernando Muslera ile 2024 yılına kadar sözleşme uzatarak yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 13:01:00 -
Muslera ile anlaşma tamam! İşte detaylar

Koronavirüs salgını futbolda her şeyi durdurdu. Takımların transfer çalışmaları sekteye uğradı.

Muslera ile tamam!

Galatasaray, bu süreçte iç transfere yöneldi ve taraftarı heyecanlandıracak bir imza için her konuda anlaşma sağlandı. Yönetim, Fernando Muslera’nın 2021’de bitecek olan sözleşmesini 2024 yılına kadar uzatmak için oyuncu ile prensip anlaşmasına vardı.

Üstelik Uruguaylı file bekçisi, 3 milyon 575 bin Euro olan maaşında indirime gitmeyi de kabul etti. Muslera, gelecek sezonki maaşını 2.5 milyon Euro’ya indirecek. Sonraki yıllarda ise senelik ücreti 2 milyon Euro olacak. 2011’de Lazio’dan transfer edilen 33 yaşındaki kaleci, Galatasaray’da tam 5 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

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