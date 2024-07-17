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Dünya Musk'tan Trump'a 45 milyon dolar bağışta bulunacağına dair iddia: Dev bağış yapacağı iddia edildi!
Dünya

Musk'tan Trump'a 45 milyon dolar bağışta bulunacağına dair iddia: Dev bağış yapacağı iddia edildi!

Yeniakit Publisher
2024-07-17 12:19:00 - 2024-07-17 12:37:22
Musk'tan Trump'a 45 milyon dolar bağışta bulunacağına dair iddia: Dev bağış yapacağı iddia edildi!

Tesla, SpaceX ve X gibi şirketlerin sahibi Elon Musk'ın, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık kampanyasını destekleyen America PAC adlı yeni siyasi eylem komitesine ayda yaklaşık 45 milyon dolar vermeyi planladığı iddia edildi.

Tesla, SpaceX ve X gibi şirketlerin sahibi Elon Musk'ın, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık kampanyasını destekleyen America PAC adlı yeni siyasi eylem komitesine ayda yaklaşık 45 milyon dolar vermeyi planladığı iddia edildi.

Elon Musk'ın Turmp'ın seçim kampanyası için ayda yaklaşık 45 milyon dolar bağış yapacağı ileri sürüldü.

Wall Street Journal (WSJ), konu hakkında bilgi sahibi kişilere dayandırdığı haberinde, milyarder Musk'ın, Trump için çalışan komiteye sağlayacağı bağışlara Temmuz ayında başlayacağını belirttiği ileri sürüldü.

Haberde, başkanlık için yarışan Trump'ı destekleyen Musk'ın, Trump yanlısı siyasi eylem komitelerinden biri olan America PAC'e ayda yaklaşık 45 milyon dolar bağış yapmayı planladığı iddia edildi.

Öte yandan, Musk'ın isminin, grubun 15 Temmuz'da yaptığı ve 8 milyon dolardan fazla bağış topladığını gösteren belgede yer almadığı ifade edilirken, Musk'ın söz konusu WSJ haberine yönelik yaptığı mizahi paylaşım da takipçileri tarafından haberi yalanladığı şeklinde yorumlandı.
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America PAC adlı grubun diğer destekçileri arasında veri madenciliği ve gözetim şirketi Palantir Technologies'in kurucu ortağı Joe Lonsdale, yatırımcı Winklevoss ikiz kardeşler, ABD'nin eski Kanada Büyükelçisi Kelly Craft ve kömür üreticisi Alliance Resource Partners'ın Üst Yöneticisi (CEO) olan eşi Joe Craft yer alıyor.

Trump'a desteğini ilk kez açıkça gösterdi

Musk, 14 Temmuz'da X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, suikast girişiminde bulunulan eski Başkan'ı ilk kez açıkça destekledi.

Musk, paylaşımda, "Başkan Trump'ı tamamen destekliyorum ve hızlı bir şekilde iyileşmesini umuyorum" ifadesini kullandı.

Bağışlar neden önemli?
Devletin seçim kampanyaları için yeterli ödenek vermediği ABD'de adayların, milyonlarca dolar tutan reklamlarda yer alabilmek, dünyanın en büyük ülkelerinden birini bir uçtan diğer uca dolaşarak mitingler düzenlemek, sosyal medyayı etkin kullanabilmek, seçim büroları ve kampanya ekipleri oluşturabilmek için büyük finansman ihtiyacı bulunuyor.

Dolayısıyla seçim kampanyası daha iyi finanse edilen adayın, daha çok reklam ve mitingle çok daha fazla seçmene ulaşarak, oylarını artırma imkanı buluyor.

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