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Gündem Müsilaj temizliğinde son durum! Caddebostan sahili böyle görüntülendi
Gündem

Müsilaj temizliğinde son durum! Caddebostan sahili böyle görüntülendi

Marmara Denizi'ni saran ve 'deniz salyası' olarak bilinen müsilaj, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın çalışmalarıyla büyük oranda temizlendi. Yapılan temizliğin ardından Caddebostan Sahili havadan görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2021-07-10 17:48:00 - 2021-07-10 17:57:34

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından eş zamanlı olarak başlatılan deniz salyası temizliği sonrası Caddebostan Sahili müsilajdan temizlendi. Yürütülen çalışmalar sonrası yoğun koku ve kirlilikten arıtılan Caddebostan Sahili’nin son hali havadan görüntülendi.

Müsilaj temizliği devam ediyor

Geçtiğimiz aylarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Marmara Denizi’ne kıyısı olan illerde eş zamanlı olarak başlatılan deniz salyası temizliği devam ediyor.

Caddebostan Sahil şeridinde oluşan deniz salyalarının varlığı ile birlikte oluşan yoğun koku ve görüntü kirliliği sona erdi.

Caddesbostan Sahili havadan görüntülendi

Müsilajdan temizlenen Caddebostan Sahili’nin son hali havadan görüntülendi.

Müsilajdan önce Caddebostan Sahili:

Müsilaj temizliğinden sonra Caddebostan Sahili:

 

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