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Gündem Müsilaj sorunuyla ilgili flaş karar! Yürürlüğe girdi
Gündem

Müsilaj sorunuyla ilgili flaş karar! Yürürlüğe girdi

Başta Marmara Denizi olmak üzere denizlerdeki müsilajın (deniz salyası) araştırılması için komisyon kurulmasına dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-12 01:39:00 -
Müsilaj sorunuyla ilgili flaş karar! Yürürlüğe girdi

Meclis'te müsilaj araştırma komisyonu kurulmasına dair karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'de yayımlandı

Başta Marmara Denizi olmak üzere denizlerdeki müsilaj (deniz salyası) sorununun nedenlerinin araştırılarak alınması gerek önlemlerin belirlenmesi için komisyon kurulmasına dair TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu karara göre, bu araştırmayı yapacak komisyonun 19 üyeden kurulması, komisyonun çalışma süresinin başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olması ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışması kararlaştırıldı.

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