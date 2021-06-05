Marmara Denizi adeta deniz salyası tarafından istila edildi. Deniz üzerindeki tabaka vatandaşları gelecek adına kaygılandırıyor. Peki, müsilaj nedir niye olur.

Müsilaj nedir? Müsilaj ne demek müsilaj neden olur?

Müsilaj, tüm bitkiler ve bazı mikroorganizmalar tarafından üretilen kalın, yapışkan bir maddedir. Müsilaj, biyolojik ve kimyasal birçok koşulun bir araya gelmesiyle oluşuyor. Fitoplankton denilen bitkisel canlıların aşırı çoğalması, deniz sıcaklığının yükselmesi ve buna bağlı olarak bakteriyel aktivitelerin artmasıyla oluşan sümüksü, yapışkan bir yapıdır.

Müsilaj nasıl temizlenecek?

Konu hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Ülkemizdeki atık su arıtma tesislerinin sayısını 145'ten 1175'e çıkarttık. Müsilaj sorunun kaynağı arıtılmadan denize bırakılan sulardır. Çevre ve Şehircilik Bakanı'ma talimatımı verdim. Benim korkum. Karadeniz'e yayılır. Hiç gecikmeden bu adımı atmamız lazım. Başta Marmara olmak üzere, bu müsilaj belasından denizlerimizi kurtaracağız. Kirlilik kaynağı olabilecek her yerde denetimler yapıyoruz. Müsilaj sorununun üstesinden geleceğimize inanıyorum” açıklamasında bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise “Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Haliç'te ne yaptıysak, Marmara Denizi'nde de aynısını yapacağız. Kaderine terk etmeyeceğiz. Çalışmalarımız sürüyor” dedi.