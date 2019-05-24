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MÜSİAD’tan Milli Endüstri Finansman Paketi’ne destek

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Karadeniz Ereğli Başkanı Abdülkadir Çınar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı İVME Paketi’nin Türkiye’nin kendi özgün Milli Tekno-Ekonomi Politikasını Belirlemede önemli bir rol oynayacağına İnandıklarını ve alınan kararları desteklediklerini açıkladı.

24 Mayıs 2019 Cuma 19:02
MÜSİAD’tan Milli Endüstri Finansman Paketi’ne destek

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Karadeniz Ereğli Başkanı Abdülkadir Çınar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı İVME Paketi’nin Türkiye’nin kendi özgün Milli Tekno-Ekonomi Politikasını Belirlemede önemli bir rol oynayacağına İnandıklarını ve alınan kararları desteklediklerini açıkladı.


MÜSİAD Kdz. Ereğli Başkanı Abdülkadir Çınar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı, İleri, Verimli, Milli Endüstri (İVME) Finansman Paketi’ne ilişkin bir açıklamalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Çınar, açıklamasında şunları kaydetti: “MÜSİAD olarak sıklıkla ifade ettiğimiz gibi; cari açık, salt bir dış finansman ihtiyacı sorunu değil, aslında bir üretim sorunudur. Verimsiz, katma değeri düşük, muadillerinden pozitif olarak ayrışamayan ve dolayısıyla rekabet payı düşük mal ve hizmetlerin üretimi; kısa vadede büyümeye katkı sağlasa da, yapısal problemlerimize karşı sürdürülebilir bir reçete sunamayacaktır.


Türkiye ekonomisinin; üretim, yatırım ve ihracat hattında; katma değeri yüksek, AR-GE’yi odağına alan ve kendine yetebilirliği hedefleyen politikaları öncelemesi gerekiyor. İleri teknolojiye dayalı sanayileşmeyi başarmış gelişmiş ülkelerin yaptığı gibi; politika ve hedeflerini gelişme stratejilerine uygun olarak; AR-Ge, finans, vergi ve dış ticaret politikalarını birbirini destekleyecek politika ve uygulamalar bütünü olarak ele almalıyız. Bu bağlamda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan İVME Finansman Paketi; Türkiye’nin en güçlü, en büyük ve en yaygın Sivil Toplum Kuruluşu ve küresel sermaye platformu olarak MÜSİAD’ı oldukça memnun etmiştir. Paket’in; imalat sanayiinin milli gelir içerisindeki payının daha üst seviyeye çekilebilmesi için, kalkınma ve küresel rekabet gücü konusunda, Türkiye’nin bugüne kadar elde ettiği deneyimleri de göz önüne alarak, kendi özgün milli tekno-ekonomi politikasını belirlemede önemli bir rol oynayacağına inanıyoruz. Başta ara malları olmak üzere; stratejik olarak belirlenen sektörler ve bu sektörlerin alt kırılımlarına ilişkin üretimin teşvik edilecek olması, cari açığımızın kalıcı bir şekilde düşürülmesi ve uzun vadede cari fazla verilebilmesi noktasında, ciddiyetle takip edilmelidir. Bu vesileyle MÜSİAD olarak bu hedeflere ulaşma yolunda, ülkemizin gelişimine katkı sağlayacak girişim ve projelerimize hız kesmeden devam edeceğimizi ve öncelikli teknoloji alanlarında ürüne dönük sanayileşmeyi gerçekleştiren her türlü stratejik hedefi destekleyeceğimizi yineliyoruz.”

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Haber Tarihi: 24 Mayıs 2019 Cuma 19:02
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