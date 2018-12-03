MÜSİAD’dan Şanghay Ticaret Federasyonu ile iş birliği

PEKİN (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Çin'in önemli ticari birliklerinden Şanghay Sanayi ve Ticaret Federasyonu ile iş birliği anlaşması imzaladı.



Çin’in finans merkezi Şanghay’da MÜSİAD ile Çin'in nemli ticaret birliklerinden, 80 bin üyeli Şanghay Sanayi ve Ticaret Federasyonu arasında bir iş birliği anlaşması imzalandı.



Şanghay BaşKonsolosu Sabri Tunç Angılı ve Şanghay Ticaret Ateşesi Mustafa Akseli’nin de hazır bulunduğu imza törenine çok sayıda diplomatik misyon temsilcileri ve Şanghay Belediyesinden yetkililer, Anhui ve Jiangsu Eyaletlerinin Sanayi ve Ticaret Federasyonları yetkilileri ve Çin iş dünyasının temsilcileri katıldı.



Törende konuşan MÜSİAD Yurt Dışı Teşkilatlanma Başkanı İbrahim Uyar Çin'e yönelik projeleri hızla sürdürdüklerini belirterek, “Çin’in güçlü yatırım sermayesi ve dev ihracat pazarı ülkemizin ekonomik kalkınmasına büyük katkı sağlayacak. Çin’in farklı bölgelerine temsilcilik açma çalışmalarımızla bu ülke ile ilişkilerimizi en üst seviyede güçlendireceğiz.” ifadelerini kullandı.



Şanghay Sanayi ve Ticaret Federasyonu Başkanı Vang Cışiong da “Türkiye bizim için çok önemli, ilişkilerin gelişmesi için önemli projelere imza atmaya hazırız.” dedi.



MÜSİAD Şanghay Temsilcisi Özgür Çakır ise, söz konusu anlaşmayla gelecek yıla yönelik önemli projelere ilk adımın atıldığını ve projelerin Türkiye’ye yatırım ve ihracat noktasında katkılar sağlayacağını söyledi.



MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan’ın 2019'u "Asya Pasifik Yılı" ilan etmesiyle Çin’e yönelik projelerini hızlandıran dernek, söz konusu anlaşmayla Türkiye’ye güçlü yatırımcıları getirmeyi ve Türk ürünlerinin Çin’e daha fazla ihraç edilmesini hedefliyor.



Dünyanın 88 ülkesinde 300’den fazla noktada etkinliği bulunan MÜSİAD, elli beş binden fazla işletmeyi temsil ediyor. MÜSİAD, Yatırım ve İhracat Platformu şemsiyesi altında, Türkiye’ye doğrudan dış yatırımları ve Türkiye’nin ihracatını artıracak önemli projeleri hayata geçiriyor.



