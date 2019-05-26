MÜSİAD’dan iftar yemeği Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Karabük Şubesi tarafından iftar programı düzenlendi.

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Karabük Şubesi tarafından iftar programı düzenlendi.

By Fatih’de düzenlenen iftar programına, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal, Niyazi Güneş, CHP Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse,AK Parti İl Başkanı Av. İsmail Altınöz,,CHP İl Başkanı Abdullah Çakır, KARDEMİR Yönetim Kurulu Üyesi Çağrı Güleç, MÜSİAD Karabük Şube Başkanı Ahmet Nur ve yönetim kurulu üyeleri, Genç MÜSİAD Şube Başkanı Bekir Uluçay ve yönetim kurulu üyeleri, MÜSİAD genel merkez yöneticileri, Genç MÜSİAD Ankara,Bolu, Düzce ve Kastamonu İl Başkanları, daire müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve iş adamları katıldı.

İftar yemeğinin ardından kısa bir konuşma yapan Başkan Ahmet Nur, iftar yemeğine katılanlara teşekkür etti.

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