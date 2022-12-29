MÜSİAD’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a EYT teşekkürü
EYT konusunda açıklanan çözüme ilişkin açıklamada bulunan MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, “Uzun yıllardır işgücü piyasasının en önemli gündem maddesi konumunda bulunan EYT meselesinin çözümü noktasında göstermiş olduğu kararlılık sebebiyle, başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bütün ekonomi yönetimine teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.
MÜSİAD Başkanı Asmalı, “Herhangi bir yaş sınırlaması olmaksızın uygulanacak olması ve emekli olup çalışmaya devam edeceklerin bunu kayıtlı olarak sürdürmelerini sağlamaları amacı ile sosyal sigorta prim teşviki getirilmesi ile çalışanlarımızın, KGF desteğiyle kıdem tazminatı yükünün azaltılacak olmasıyla da işverenlerimizin bekletilerini karşılayan EYT düzenlemesinin hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.