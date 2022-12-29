MÜSİAD’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a EYT teşekkürü

MÜSİAD Başkanı Asmalı, “Herhangi bir yaş sınırlaması olmaksızın uygulanacak olması ve emekli olup çalışmaya devam edeceklerin bunu kayıtlı olarak sürdürmelerini sağlamaları amacı ile sosyal sigorta prim teşviki getirilmesi ile çalışanlarımızın, KGF desteğiyle kıdem tazminatı yükünün azaltılacak olmasıyla da işverenlerimizin bekletilerini karşılayan EYT düzenlemesinin hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.