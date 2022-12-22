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Ekonomi MÜSİAD’dan asgari ücret değerlendirmesi
Ekonomi

MÜSİAD’dan asgari ücret değerlendirmesi

MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 2023 yılı için 8500 liralık asgari ücrete ilişkin yaptığı değerlendirmede, “2023 yılına ilişkin yeni asgari ücretin, başta çalışanlarımız ve işverenlerimiz olmak üzere ekonominin bütün aktörleri için hayırlara vesile olmasını diliyoruz” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-12-22 16:58:00 -
MÜSİAD’dan asgari ücret değerlendirmesi

Yeni Akit  Ankara

“Türkiye’nin tabana en yaygın ve en yakın Sivil Toplum Kuruluşu MÜSİAD olarak bizler; yalnızca asgari ücretin belirlenme süreçlerinde veya yüksek enflasyon dönemlerinde değil, her türlü koşul altında, tek bir çalışanımızın bile alın teri ve emeğinin zayi edilmemesinin elzem olduğunu savunuyoruz” diyen Mahmut Asmalı, asgari ücrete ilişkin MÜSİAD’ın görüşlerini şu ifadelerle aktardı:

“Bu bağlamda 2023 yılına ilişkin yeni asgari ücretin, başta çalışanlarımız ve işverenlerimiz olmak üzere ekonominin bütün aktörleri için hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Ekonomi yönetimince alınan sıkı tedbirlerin yanı sıra baz etkisiyle Kasım ayında gevşeme sürecine giren enflasyonun, 2023 yılı itibariyle çok daha makul seviyelere gerileyeceğini öngörüyoruz. Böylece 2023 yılı çalışanlarımızın alım gücünün enflasyon karşısında zayıfladığı bir dönem değil; Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde, kısa vadede yüksek faiz yükünden kurtulduğumuz, orta ve uzun vadede ise enflasyon hedefimize adım adım yaklaştığımız bir yıl olacaktır. Bununla birlikte; elbette ücret artışlarının işverene getireceği ilave yüklerin hafifletilmesi adına destek ve teşviklerin artırılmasını temenni ediyoruz. Zira işverene sağlanacak olan teşvik ve destekler, ücret artışlarıyla birlikte ciddi bir yükün altına girecek olan işverenlerimiz için kritik önemdedir. İlaveten; sanayi sektörü kapsamında asgari ücretli çalışanlar için ilave pozitif ayrıcalık sağlanmasının imalata yönelik istihdamımızın ve üretim kapasitemizin artırılması adına önemli bir adım olacağını ve bölgesel farklılıkları yansıtma noktasında yetersiz kalan mevcut ulusal asgari ücret uygulamasına alternatif olarak bölgesel asgari ücret uygulaması fikrinin mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini de yineliyoruz”

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