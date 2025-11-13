MÜSİAD’dan Akit’e ziyaret

ALİ KANTARCI İSTANBUL

Bu kapsamda, MÜSİAD (Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği) Genel Başkanı Burhan Özdemir ve beraberindeki heyet, Akit Medya Grubu’nun Küçükçekmece’deki genel merkezini ziyaret etti. Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette, heyeti Akit Medya Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu ağırladı. Görüşmede, Akit Medya Reklam Genel Müdürü M. Enes Kaçmaz ve Reklam Müdürü Erdoğan Gül de hazır bulundu. Ziyaret sırasında, ülkemiz ve dünyadaki güncel ekonomik gelişmeler üzerine de hasbihal edildi. Enflasyonla mücadele, üretim politikaları, dijital dönüşüm ve girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi gibi konuların yanı sıra, küresel ekonomik dengelerin Türkiye’ye yansımaları hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca toplantıda, Türkiye’nin ekonomik kalkınması, yerli ve milli üretim vizyonu, medya ile iş dünyasının ortak sorumlulukları ve toplumsal bilinçlenmeye katkı sağlayacak projeler üzerine fikir birliği sağlandı. Akit Medya Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Akit Medya olarak her zaman ülkemizin kalkınmasına, üretim gücüne ve manevi değerlerine katkı sunan her kesimle dayanışma içindeyiz. MÜSİAD gibi vizyoner kurumlarımızın desteği bizler için kıymetli” ifadelerini kullandı.

ENFLASYON HEDEFLERİMİZE UZAK DEĞİLİZ

Öte yandan, MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, Akit TV ekranlarında Ziya Kaplan’ın sunduğu “İş ve Ekonomi” programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özdemir, 2025 yılının makroekonomik istikrarın sınandığı bir dönem olduğunu belirterek, Türkiye’nin mevcut zorluklara rağmen güçlü bir ekonomik dayanıklılık sergilediğini söyledi. Enflasyondaki hedeflerin yıl sonunda tutacağını aktaran Özdemir, “Özellikle makroekonomik istikrarın sınandığı bir dönemden geçtiğimizi söyleyebiliriz. Çünkü 2023 ve 2024’ten miras kalan bir süreç var. 2023 Mayıs–Haziran itibarıyla uygulanmaya başlanan sıkı para politikasının etkileri, 2025 yılına da taşındı. 2025 yılı, enflasyon hedefleri açısından bakıldığında, hedeflerden çok uzak kalmayacağımız bir yıl olacak gibi görünüyor. Merkez Bankası’nın beklenti ve tahminleri bunu gösteriyor. Ancak muhtemelen hedefin birkaç puan üzerinde tamamlayacağız. Finansmana erişim noktasında ise sıkıntıların daha belirgin hale geldiği bir yıl oldu. Öte yandan, jeopolitik dengelerin hızla değiştiği, dünyanın ciddi bir kırılganlık döneminden geçtiği bir dönemdeyiz. Tüm bu gelişmelere rağmen, ülkemizin makroekonomik istikrarının sınandığı ve bu sınamadan, bazı zorluklara rağmen, güçlü bir şekilde çıktığı bir yıl olduğunu öngörüyoruz” dedi. 6 Şubat depreminin, kur korumalı mevduatın ve EYT düzenlemesinin 2023’te ekonomiye ciddi yük getirdiğini hatırlatan Özdemir, “Tüm bu faktörlere rağmen 2023-2024 döneminde fiyatlama dengesizliklerinin kısmen oturduğu bir süreci geride bıraktık” diye konuştu.