0553 313 94 23

MÜSİAD Türkiye’nin en önemli değerlerinden bir tanesi

Akit Gazetesi Bölge Müdürü Mehmet Aytekin ve Akit Gazetesi Kahramanmaraş temsilcisi Ali Erkan Kiraz, MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Sami Kervancıoğlu’na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

25 Şubat 2019 Pazartesi 11:06
MÜSİAD Türkiye’nin en önemli değerlerinden bir tanesi

 Yeni Akit  Gaziantep 

Akit Gazetesi Bölge Müdürü Mehmet Aytekin ve Akit Gazetesi Kahramanmaraş temsilcisi Ali Erkan Kiraz, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Kahramanmaraş Şube Başkanı Sami Kervancıoğlu’na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Kervancıoğlu yaptığı açıklamada, MÜSİAD’ın Türkiye’nin en önemli değerlerinden olduğunu söyledi.

Kervancıoğlu, “Bizler bu değerin Kahramanmaraş’ta fark edilmesi adına bir yola çıktık. Ülkenin ekonomisinin güçlü olması yerel ekonomilerin güçlü olmasından geçer, Kahramanmaraş Türkiye ekonomisinde 17. Sırada. Bu durum AK Parti iktidarının ekonomide izlediği başarılı politikaların yanında şehrini seven, şehir ekonomisine yön veren işadamlarının gayretleri ve yaptıkları yatırımlar ile oldu. Bizler MÜSİAD olarak aynı heyecan ve gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Öncelikli hedeflerimizden bir tanesi şehrin markalarını oluşturmak adına çalışmalar yapmak olacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank’ın şehrimizi ziyaretinde yaptığımız görüşmede; şehrin kalkınması adına hazırladığımız dosyayı sayın bakana ilettik ve akabinde MÜSİAD Genel Başkanı Sayın Abdurrahman Kaan beye konuyla ilgili bilgi vererek desteklerini istedik” dedi.


Yeni Akit Gazetesi

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 11:06
  1. Gaziantep
  2. Akit Gazetesi Bölge Müdürü Mehmet Aytekin
  3. Akit Gazetesi Kahramanmaraş temsilcisi Ali Erkan Kiraz
  4. Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Kahramanmaraş Şube Başkanı Sami Kervancıoğlu
  5. AK Parti
  6. MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan
  7. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Sevgi Otobüsü" ile ihtiyaç sahibi yaşlılara yerinde hizmet
    1. "Sevgi Otobüsü" ile ihtiyaç sahibi..
    2. Mumcular’da Mehmet Tosun izdihamı
    3. Moldova seçimlerinde sürpriz sonuç
    4. Kocaeli’deki 2 cinayete yardım ve..
    5. jandarma uzman erbaş alımları ne zaman..
    6. "Dangal" filminde anlatılan Hint..
    7. Güven tazeleyen Çizen: “Aşım yok diyen..
    8. Narlıdere Metrosu’nda "ilk ışık"..
    9. Yanak küçültme ameliyatı ile çekicilik..
    10. Biga Kızılay Şubesi Olağan Genel..
    11. Gürcü otobüsüne kaçak içki ve sigara..
    12. Uzungöllü turizmciden "Uzungöl’e araç..
    13. Kolin İnşaat’ın İGA’daki hisselerinin..
    14. 'Binbir Surat Pehlül' yakalandı!..
    15. GRAFİKLİ - Filistinli âlim Mescid-i..
    16. Memur-Sen’den Mısır’daki idamlara tepki
    17. Gençler dijital robota dönüştü
    18. Bartın'da "sahte çek" operasyonu
    19. Konyalı sanayiciler, Aselsan’la ikili..
    20. Göztepe’de Tamer Tuna tartışmalarla..
    Kalp krizi geçiren Yusuf Kaplan yaşadıklarını anlattı: Ölümü gördüm
    Kalp krizi geçiren Yusuf Kaplan yaşadıklarını anlattı: Ölümü gördüm
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler
    “Yeni parti” hakkında gündemi sarsacak yorum! “ABD AK Parti’ye alternatif yeni parti peşinde”
    “Yeni parti” hakkında gündemi sarsacak yorum! “ABD AK Parti’ye alternatif yeni parti peşinde”
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Ve korkulan oldu! Dünya şokta, çok sayıda ölü ve yaralı var
    Ve korkulan oldu! Dünya şokta, çok sayıda ölü ve yaralı var

    Günün Karikatürü

    24 Şubat 2019
    Korkutan uyarıyı yaptı: Yeni bir DAEŞ kuruluyor
    Korkutan uyarıyı yaptı: Yeni bir DAEŞ kuruluyor
    Çocuklar masum, tehlike çok büyük: Annemle birlikte takip ediyoruz
    Çocuklar masum, tehlike çok büyük: Annemle birlikte takip ediyoruz