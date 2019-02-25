MÜSİAD Türkiye’nin en önemli değerlerinden bir tanesi

Yeni Akit Gaziantep

Akit Gazetesi Bölge Müdürü Mehmet Aytekin ve Akit Gazetesi Kahramanmaraş temsilcisi Ali Erkan Kiraz, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Kahramanmaraş Şube Başkanı Sami Kervancıoğlu’na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Kervancıoğlu yaptığı açıklamada, MÜSİAD’ın Türkiye’nin en önemli değerlerinden olduğunu söyledi.

Kervancıoğlu, “Bizler bu değerin Kahramanmaraş’ta fark edilmesi adına bir yola çıktık. Ülkenin ekonomisinin güçlü olması yerel ekonomilerin güçlü olmasından geçer, Kahramanmaraş Türkiye ekonomisinde 17. Sırada. Bu durum AK Parti iktidarının ekonomide izlediği başarılı politikaların yanında şehrini seven, şehir ekonomisine yön veren işadamlarının gayretleri ve yaptıkları yatırımlar ile oldu. Bizler MÜSİAD olarak aynı heyecan ve gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Öncelikli hedeflerimizden bir tanesi şehrin markalarını oluşturmak adına çalışmalar yapmak olacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank’ın şehrimizi ziyaretinde yaptığımız görüşmede; şehrin kalkınması adına hazırladığımız dosyayı sayın bakana ilettik ve akabinde MÜSİAD Genel Başkanı Sayın Abdurrahman Kaan beye konuyla ilgili bilgi vererek desteklerini istedik” dedi.