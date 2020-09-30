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Aktüel MÜSİAD SAMEKS eylülde 50,2'ye geriledi
Aktüel

MÜSİAD SAMEKS eylülde 50,2'ye geriledi

Eylülde endekste gözlenen azalışta, hizmet sektörü endeksinin önceki aya göre 1 puan azalarak 46,6 seviyesine gerilemesi etkili oldu

Yeniakit Publisher
2020-09-30 11:34:47 -
MÜSİAD SAMEKS eylülde 50,2'ye geriledi

İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS), eylülde önceki aya göre 0,5 puan azalarak 50,2 değerine geriledi.

MÜSİAD tarafından hazırlanan SAMEKS'in Eylül 2020 sonuçları açıklandı.

Buna göre, eylülde mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, önceki aya göre 0,5 puan azalarak 50,2'ye indi.

Eylülde endekste gözlenen bu azalışta, hizmet sektörü endeksinin önceki aya göre 1 puan azalarak 46,6 seviyesine gerilemesi etkili oldu. Bu dönemde önceki aya göre 0,9 puan azalarak 50,1 puana gerileyen sanayi sektörü endeksinin artış hızının da düştüğü gözlendi.

Geçen dönemde olduğu gibi hizmet sektörüne ilişkin girdi alımlarında gözlenen ivme kaybının iş hacmine olumsuz yansıdığı gözlenirken, yeni siparişlerde yaşanan daralma sanayi sektöründe gerçekleşen hız kaybında belirleyici oldu.

Bu gelişmeler neticesinde önceki aya göre 0,5 puan azalmasına karşın 50,2 puanla eşik değerin üzerindeki seyrine devam eden SAMEKS Bileşik Endeksi, yılın üçüncü çeyreğine yönelik pozitif sinyaller vermeyi sürdürdü.


- Üçüncü çeyrek itibarıyla yeniden pozitif büyüme patikasına girme sinyali

Genel olarak yorumlandığında, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) etkilerinin gözle görünür bir şekilde geride kaldığı ve normalleşme sürecinin hızlandığı yılın üçüncü çeyreğinde SAMEKS'in 52,1 puanlık ortalaması, reel sektöre yönelik olumlu görünümü teyit etti.

Söz konusu dönem boyunca sanayi sektöründeki toparlanmanın hizmetler sektörüne kıyasla daha belirgin olduğu gözlenirken, SAMEKS Sanayi Sektörü Endeksi'nin üçüncü çeyrek ortalaması 52,3 puan, SAMEKS Hizmet Sektörü Endeksi ortalaması ise 50 puan seviyesinde gerçekleşti.

Bu gelişmeler neticesinde Türkiye ekonomisinin 2020 yılının üçüncü çeyreği itibarıyla yeniden pozitif büyüme patikasına girdiği ve reel sektöre yönelik olumlu görünümün yılın son çeyreğinde de süreceği öngörülüyor.

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