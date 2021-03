MÜSİAD Kurucu Başkanı Erol Yarar: Milli iktisat politikası oluşturulmalı

MÜSİAD Kurucu Başkanı Erol Yarar, ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erol Yarar, milli iktisat politikasını oluşturulması ve tavizsiz uygulanması gerektiğini vurguladı.

Fetullahçı Terör Örgütü ile (FETÖ) işbirliği içerisinde olan bazı zenginlerin Türkiye dışına para çıkarıp Avrupa’da fon sağlayıp faiz adı altında kar transferi yaptıklarını ifade eden MÜSİAD Kurucu Başkanı, mali disiplinden taviz verilmemesi gerektiğini söyledi.

Yarar, "Mali disiplini böyle gevşek tutarsak istikrarı sağlayamayız. İsteyen girecek isteyen çıkacak, böyle bir eviniz olduğunu düşünün, o ev ne hale gelir, ev halkı ne durumda olur. Liberal para politikası aldatmasından acilen çıkmak zorundayız, bu sokak çıkmaz sokaktır." dedi.

"Tavizsiz uygulamalıyız"

İşte MÜSİAD Kurucu Başkanı Erol Yarar'ın o ifadeleri:

"Liberal politikalar, gelişmiş ekonomilerin gelişmekte olan ekonomilere inandırdığı hayallere benzer. Kredi kartını eline alanın kendini zengin hissetmesi gibi dış borçla yaşamak ham hayalden başkası değil.

Ürettiğin kadar tüketmez ve borçla hayat standardını belirlersen sonunda evdeki bulgurdan olursun. Her şeyin serbest olması dünyada nerede görülmüş. ABD'den büyük montajlı para çıkarmaya çalışın bakalım başınıza neler gelecek, her giren ve her çıkanın yakından IRS , FBI ve CİA tarafından yakından izlendiği bir ülkedesiniz. Bizde girenin çıkanın haddi hesabı var mı?

Son dönemde bir çok sözde zenginimiz (Bu ülkede Zengin olup hala ülkesine aidiyeti olmayan ve bir kısım FETÖ işbirlikçisi) ülke dışına iyi niyetlerle (!) para çıkarıp Avrupa’da fonlar kurup kendi şirketlerine dışarda fon sağlayıp faiz adı altında kar transferi yapıyor. Bunu acep kim denetler, efendim liberal ekonomi varmış, ne güzel bir söz.

Mali disiplini böyle gevşek tutarsak istikrarı sağlayamayız. İsteyen girecek isteyen çıkacak, böyle bir eviniz olduğunu düşünün, o ev ne hale gelir, ev halkı ne durumda olur.

Liberal para politikası aldatmasından acilen çıkmak zorundayız, bu sokak çıkmaz sokaktır, cari fazla vermeden girilirse sonu yoktur, kontrolü mümkün değildir.

Lobilere teslim olmamak milli iradeyi tam olarak ele almaktan, milli iktisat politikasını oluşturmaktan ve tavizsiz uygulamaktan geçiyor. Çıkmaz sokaktan acilen çıkmak dileğiyle."