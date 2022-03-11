MÜSİAD Kadın El Emeği Sergisi ziyaretçilerini bekliyor

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kadın yapılanması koordinasyonunda İnsan Hak ve Hürriyetleri Vakfı (İHH) Kadın biriminin katkılarıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü El Emeği Sergisi, MÜSİAD Genel Merkezinde açıldı. Sanatçı Hicret Nida Bulut'un piyano resitali sunduğu açılış programında konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, MÜSİAD'ın hayatın her alanına dokunan, kültürel mirası en iyi şekilde korumak ve yaşatmak için çalıştığını vurguladı. Programa ilişkin düşüncelerini paylaşan MÜSİAD Kadın Başkanı Meryem İlbahar ise, "Bizler, kadının gerçek anlamda güçlenmesinin, onun her alanda desteklenmesi ile gerçekleşeceği kanaatinde olan bir yapıyız. Bu anlayışımızın bir parçası olarak, bugün sizlerle bir sergi ve müzik dinletisi vesilesi ile bir araya gelmiş bulunuyoruz" dedi.

"MÜSİAD olarak, kültürümüzden miras değerleri en iyi şekilde yaşatmak için gayretle çalışıyoruz"

MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı, etkinliğe ilişkin konuşmasında programa katılan hanımların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ederek, "Bizler, MÜSİAD'lı iş insanları olarak, hanım kardeşlerimiz ile birlikte 30 yılı aşkın süredir, ülkemizin refahı ve aydınlık yarınlarımız için var gücümüzle mücadele ettik, mücadelemizi sürdürüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Asmalı açıklamasını şu ifadelerle süldürdü:

"Anadolu'dan filizlenen ve dünyanın dört bir yanına yayılan MÜSİAD, sadece ticaret köprüleri kurmakla kalmıyor, insan odaklı değerler zinciri ile geleceğin dünyasına ışık tutuyor. Bizler, MÜSİAD'lı iş insanları olarak, hanım kardeşlerimiz ile birlikte 30 yılı aşkın süredir, ülkemizin refahı ve aydınlık yarınlarımız için var gücümüzle mücadele ettik, mücadelemizi sürdürüyoruz. Bugün Genç MÜSİAD ve MÜSİAD Kadın gibi yapılanmalarımızla iş dünyamızın geleceğini inşa ederken, gençlerimizin başarılarıyla daha da gururlanıyoruz. MÜSİAD olarak, yalnız iktisadi hayattaki çalışmalarımızla değil, sosyal ve kültürel faaliyetlerimizle gençlerimizin gelişimine ve üyelerimizin birikimlerine katkı sağlama hedefindeyiz. Farklı alanlardaki iş birliklerimiz, çeşitli kurum ve kuruluşlarla sağladığımız temaslar kapsamında hayata geçirilen projeler ile faaliyetlerimizi daha da genişletiyoruz. Bu kapsamda geçtiğimiz haftalarda Ak Yuva Vakfımızla gerçekleştirdiğimiz atölye etkinliğinde himaye altındaki kız çocuklarımızı Genel Merkezimizde misafir ettik. Bugün hanım kardeşlerimizin katkılarıyla hazırlanan değerleri daha çok kişiye ulaştırma gayesinde bir araya geldik. MÜSİAD olarak, sadece 8 Mart değil, 365 gün kadınlarımızın günü olsun diyoruz. Bunu 32 yıllık bir evliliğin üyesi, 3 kız çocuğu babası ve 2 kız toruna sahip olan biri olarak söylüyorum. Benim hayatımda ve eğitimimde rahmetli annem seferber olmuştu. Şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki, her başarılı erkeğin arkasında bir kadın var. Dolayısıyla MÜSİAD Kadın’ın kapıları hanım kardeşlerimize sonuna kadar açıktır. Hanım üyelerimizin iş hayatına katılımını teşvik etmek adına, üyelik şartlarımızı da hanım kardeşlerimizin lehine revize ettik. 8 Mart vesilesi ile bir araya geldiğimiz bugün MÜSİAD ailemizin hanım üyelerinin ve tüm misafirlerimizin Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyor; sosyal sorumluluk, istihdam ve eğitim odaklı projeksiyonlarıyla yeni nesillere çok daha aydınlık bir gelecek bırakmayı hedefleyen tüm kardeşlerime çalışmalarında muvaffakiyet diliyorum."

"Kadınların güçlenmesi onların her alanda desteklenmesi ile gerçekleşir"

Programda konuşan MÜSİAD Kadın Başkanı Meryem İlbahar ise, kadınların güçlenmesinin onların her alanda desteklenmesi ile gerçekleşeceğini vurgulayarak, "Bizler, kadının gerçek anlamda güçlenmesinin, onun her alanda desteklenmesi ile gerçekleşeceği kanaatinde olan bir yapıyız" dedi. İlbahar ayrıca, 14 Haziran'da MÜSİAD Kadın olarak Uluslararası Farkındalık Zirvesi düzenleyeceklerini belirtti.

MÜSİAD Kadın Başkanı İlbahar değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:

"Bugün Dünya Kadınlar Günü vesilesi ile sizlerle bir aradayız. MÜSİAD’ın Kadın yapılanması olmamız sebebiyle, bugün bizler için oldukça anlamlı ve değerli bir gün. Bizler MÜSİAD Kadın olarak, kadının bulunduğu her alanda farkındalık oluşturma gayesiyle yaptığımız faaliyetlerimizde, kadın girişimcilerimizi daha da güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Bugün MÜSİAD bünyesinde bulunan 300’ü aşkınüyemizleTürkiye’nin en fazla iş kadınını barındıran iş dünyasıörgütlenmesiyiz ve bu gücümüzün farkındayız. MÜSİAD’ımızınkuruluş mottosu olan 'yüksek ahlak ve yüksek teknoloji' anlayışıyla iş yaşamında kadının güçlendirilmesi, çalışmalarımızın ana eksenini oluşturmakla beraber, sosyal ve kültürel hayat içerisinde kadınla ilgili unsurlarla alakalı da projelerimizi geliştirmekteyiz. Bu kapsamda 14 Haziran tarihinde MÜSİAD Kadın olarak Uluslararası Farkındalık Zirvemizi gerçekleştirerek, inşa edilen değerler zincirine önemli katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bizler, kadının gerçek anlamda güçlenmesinin, onun her alanda desteklenmesi ile gerçekleşeceği kanaatinde olan bir yapıyız. Bu anlayışımızın bir parçası olarak, bugün sizlerle bir sergi ve müzik dinletisi vesilesi ile bir araya gelmiş bulunuyoruz. Sergimizde bizlerle iş birliği gerçekleştirerek, hanımların el emeği ürünleri sizlere sunmamıza vesile olan İHH Kadın ekibine incelikli çalışmaları için teşekkür etmek isterim."

Afrika Evi, kalıcı stantıyla MÜSİAD'da ziyaretçilerini bekliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kıymetli eşi Emine Erdoğan Hanımefendi himayelerinde Afrika Evi sergisinin de kalıcı olarak MÜSİAD'da yer alacağını belirten MÜSİAD Kadın Başkanı İlbahar, Afrika'nın Türkiye için önemine dikkat çekerek, Afrika Evi projesine katkı vermekten mutluluk duyduklarını söyledi.

El Emeği Sergisi 11 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek

MÜSİAD Kadın ve İHH Kadın iş birliğinde hazırlanan ve savaş mağduru kadınların, yetim annelerinin ve gönüllü kadınların farklı coğrafyalardaki kadınlar, çocuklar, aileler için oluşturulan birçok projeye gelir sağlaması amacıyla kendi elleriyle yaptıkları ürünlerin sergileneceği El Emeği Sergisi, MÜSİAD Genel Merkezinde 11 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.