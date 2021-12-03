MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı'dan TOGG açıklaması

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasından (BTSO) yapılan açıklamaya göre, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı ve beraberindekiler, BTSO ev sahipliğinde düzenlenen istişare toplantısında, iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

Asmalı, burada yaptığı konuşmada, BTSO'nun gurur ve heyecan verici projeleri hayata geçirdiğini ifade etti.

"TOGG Bursa'nın hak ettiği bir yatırım"

Bursa'nın Türkiye'nin ihracatına ciddi destek sağladığını belirten Asmalı, "BTSO'nun projeleri, 8 milyar dolarlık dış ticaret fazlası veren Bursa'nın katma değerli ihracatına katkı sağlıyor. Bursa'da hazırlanan güçlü altyapı, Türkiye'nin otomobili TOGG'un üretimi için Gemlik'in tercih edilmesini sağlamış. Bunu, kesinlikle Bursa'nın hak ettiği bir yatırım olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

MÜSİAD'ın 11 bin üyesiyle önemli bir potansiyele sahip olduğuna dikkati çeken Asmalı, şunları kaydetti:

"Üyelerimizin 4 bini 30 yaş altı genç iş insanlarından oluşuyor. Yurt içinde hemen hemen tüm şehirlerimizde şubeleşmeyi tamamladık. Yurt dışında 71 ülkede 84 irtibat noktasında olan, 60 bin şirket sahibiyle 1 milyon 800 bin istihdam oluşturan en önemli sivil toplum kuruluşlarından biriyiz. MÜSİAD olarak, kalbi, yüreği bu vatan için çarpan, bu memlekete hizmet etmek isteyen herkese kapımız ve gönlümüz açık."

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da "Türkiye'nin ikinci büyük ihracatçı kenti olan Bursa, bugün tek başına 121 ülkeden fazla ihracat yapıyor. İhracatta 4 dolarlık kilogram başına birim değerine ulaşan ve 8 milyar dolarlık dış ticaret fazlası veren kentimiz, tüm Türkiye'ye ilham kaynağı oluyor." ifadelerini kullandı.

Bursa'nın tarih boyunca ekonominin merkezi olduğunu belirten Burkay, "Dünyada artık ülkelerin değil, şehirlerin ve bölgelerin rekabeti var. BTSO olarak, Bursa'ya rekabet avantajı kazandırmak için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu noktada tüm şehrin iş birliği ve dayanışmayla ortak hedeflere ilerlemesi gerekiyor. MÜSİAD ile önümüzdeki süreçte ortak çalışmalar yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Toplantıya, MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Nihat Alpay, BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, MÜSİAD Genel Merkez ve Bursa Yönetim Kurulu üyeleri, BTSO Yönetim Kurulu ve Meclis Divan Kurulu Üyeleri, meclis üyeleri ve konsey başkanları katıldı.