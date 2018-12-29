MÜSİAD: Çimento zammının hiçbir gerekçesi yok

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İnşaat Sektör Kurulu Başkanı Reha Yeltekin, çimento fiyatlarına uygulanacak yüzde 35-40’lık zammın hiçbir gerekçesi olmadığını belirtti.

Yeltekin, zammın zor günler geçiren inşaat sektörüne ilave yükler getireceğini kaydetti. Hükümetin devreye girmesini ve bu fahiş fiyat artışlarına müdahale etmesi talebinde bulunan Yeltekin, “Bu zamla sektör zor durumda kalır” dedi.