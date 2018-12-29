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MÜSİAD: Çimento zammının hiçbir gerekçesi yok

Çimento fiyatlarına yapılan yüzde 35-40'lık zammın hiçbir gerekçesi olmadığını belirten Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İnşaat Sektör Kurulu Başkanı Reha Yeltekin, “Bu zamla sektör zor durumda kalır” dedi.

29 Aralık 2018 Cumartesi 10:12
MÜSİAD: Çimento zammının hiçbir gerekçesi yok

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İnşaat Sektör Kurulu Başkanı Reha Yeltekin, çimento fiyatlarına uygulanacak yüzde 35-40’lık zammın hiçbir gerekçesi olmadığını belirtti.

Yeltekin, zammın zor günler geçiren inşaat sektörüne ilave yükler getireceğini kaydetti. Hükümetin devreye girmesini ve bu fahiş fiyat artışlarına müdahale etmesi talebinde bulunan Yeltekin, “Bu zamla sektör zor durumda kalır” dedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 10:12
  1. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İnşaat Sektör Kurulu Başkanı Reha Yeltekin
  2. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD)
  3. çimento fiyatları
  4. çimento fiyatlarına uygulanacak zam

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