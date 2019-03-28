0553 313 94 23

MÜSİAD Başkanı Saygılı’dan engel tanımayan başarıya destek

Tek parmağıyla kitap yazarak ismini duyuran engelli yazar Rukiye Türeyen’in imza gününe katılan MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, Türeyen’in kitabını aldıktan sonra hediye takdim ederek bu güzel çabasını tescilledi.

28 Mart 2019 Perşembe 10:15
MÜSİAD Başkanı Saygılı’dan engel tanımayan başarıya destek

Tek parmağıyla kitap yazarak ismini duyuran engelli yazar Rukiye Türeyen’in imza gününe katılan MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, Türeyen’in kitabını aldıktan sonra hediye takdim ederek bu güzel çabasını tescilledi.


İzmir’in Çaka Bey tarafından fethinin 938. yıl dönümü kapsamında Türk Tarih Kurumu tarafından tarihi Alsancak’taki TCDD Tren Garı’nda organize edilen III. Çaka Bey Kitap Günleri’nde Rukiye Türeyen’in imza gününe katılan Bilal Saygılı, Türeyen’in kitaplarından satın aldı ve kendisine hediye takdim etti.



“Sosyal farkındalık oluşturmak istedik”


MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı hediyesini verirken şunları söyledi: “Rukiye Türeyen kardeşimizin azim dolu bir hikayesi var. Kendisi ‘Ben engelliyim, yapamam’ demedi, hepimize örnek olacak bir işe imza attı; tek parmağıyla 144 sayfalık bir kitap yazmayı başardı. Kitaplarından elde ettiği gelirle bir ömür kendisine bakan annesinin ev alma hayalini de gerçekleştirdi. Azmeder, çalışırsak başarmak istediklerimizin önünde hiçbir engel duramaz. Rukiye kardeşimiz işte bize bunu gösterdi. Biz de burada onun yanında olmak, başarısını desteklemek ve sosyal bir farkındalık oluşturmak istedik. Rukiye kızımızın gönlüne sağlık, Rabbim başarılarını daim eylesin.”



Kanadı Kırık Meleğin Kanadına Takılanlar


Yatağa bağımlı yaşayan ve vücudunda sadece tek parmağını kullanabilen Rukiye Türeyen Sakarya’da yaşıyor. Henüz üç aylıkken yakalandığı menenjit hastalığı sebebiyle yüzde 98 engelli olan Türeyen, konuşabiliyor ve sadece tek parmağını kullanabiliyor.


Yaşadığı zorluklara rağmen yaşama sevincini hiç kaybetmeyen Türeyen, annesinin yardımıyla okuma yazmayı ve bilgisayar kullanmayı öğrendi. Kitap yazmaya 4 yıl önce karar vererek gece gündüz tek parmağını kullanarak "Kanadı Kırık Meleğin Kanadına Takılanlar" kitabını tamamlamayı başardı. İkinci kitabını yazmaya başlayan Türeyen, bu kitabının geliriyle de rehabilitasyon merkezi kurarak kendisi gibi engelli olanlara yardım etmenin hayalini kuruyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 10:15
  1. kitap
  2. imza günü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TİKA’nın Afganistan’da yenilediği kütüphane hizmete açıldı
    1. TİKA’nın Afganistan’da yenilediği..
    2. Hangi seçmen, “Oyum hırsıza, çünkü..
    3. İsrail güçleri 13 Filistinliyi..
    4. Erdoğan'dan şehit ailesine taziye..
    5. Otomobilin Filyos Çayı’na uçmasını..
    6. Sağlık Bakanı Koca: "Şehir..
    7. Sıcak asfalt üretimi ‘finişer’ ile..
    8. Berko Çocuk Tiyatrosu 5’inci yılına..
    9. TESK Genel Başkanı Palandöken:..
    10. ‘Seçim Güvenliği Toplantısı’ yapıldı
    11. Hatayspor'da 2 futbolcunun sözleşmesi..
    12. Akşener'in yalanı ortaya çıktı.....
    13. Cinsel hayatta PRP dönemi
    14. Beyşehir’de en fazla pet şişeyi..
    15. Sağlık Bakanı Koca: "Herkesin..
    16. Ferhat Sarıkaya'ya istenen ceza belli..
    17. Oy kullanmama cezası ne kadar? YSK 31..
    18. Tüm Güven-Sen Erzurum’da kuruldu
    19. Merkez Bankasından swap hamlesi
    20. (özel) İkinci el araç alırken..
    Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin oyu düşerse...
    Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin oyu düşerse...
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan ile Bahçeli'ye küstah tehdit: Hücrede hesapları sorulacak
    CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan ile Bahçeli'ye küstah tehdit: Hücrede hesapları sorulacak

    Günün Karikatürü

    28 Mart 2019
    Dolarda oyun kuran oyuna geldi
    Dolarda oyun kuran oyuna geldi
    Kısa filmdeki bomba ayrıntı: Erdoğan'ın simit satarak aldığı 8 ciltlik kitabın adı...
    Kısa filmdeki bomba ayrıntı: Erdoğan'ın simit satarak aldığı 8 ciltlik kitabın adı...