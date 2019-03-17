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MÜSİAD Başkanı Saygılı: “Şehitlerimizi şükranla anıyoruz”

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle yazılı bir mesaj yayınladı.

17 Mart 2019 Pazar 10:45
MÜSİAD Başkanı Saygılı: “Şehitlerimizi şükranla anıyoruz”

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle yazılı bir mesaj yayınladı.


Saygılı, mesajında şunları söyledi: “Bugün, milletçe; zor zamanlarda, milli değerler etrafında birleştiğimizde neleri yapabileceğimizin tarihi bir göstergesi olan Çanakkale Zaferinin 104. yıl dönümünü millet olarak büyük bir gurur ve heyecanla idrak ediyoruz.


Çanakkale Deniz Zaferimiz, milletimizin yeniden uyanışına, şahlanışına, bir millet olarak dünya sahnesinde yeniden yükselişine de zemin hazırlamıştır. Çanakkale Zaferi, tarihi boyunca müstakil ve hür yaşamış milletimizin eşsiz kahramanlık destanıdır. Necip milletimizin ortaya koyduğu en büyük kahramanlıklardan ve en parlak zaferlerden biridir. Vatanı için canını seve seve ortaya koyan şehitlerimizin ve gazilerimizin yazdığı bu destan neticesinde yeni bir tarih yazılmıştır. Çanakkale’de, kahramanca savaşan, ecdat yadigarı vatanımızı kanıyla, canıyla müdafaa eden şehitlerimizi ebediyen şükranla hatırlayacağız. Büyüyen ve zenginleşen ülkemizin tarih içinde hak ettiği yeri bulması için değer üreten iş adamları adına, bir milletin gururu, bir milletin kahramanlık destanı olan Çanakkale Deniz Zaferimizin 104. yıl dönümü, aziz milletimize kutlu ve mübarek olsun. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun, Allah onlardan razı olsun.”

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 10:45
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