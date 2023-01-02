MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı'nın ihracat rakamları değerlendirmesi

Mahmut Asmalı açıklamasında, “Türkiye ekonomisi 2022 yılının ilk 3 çeyreğinde yıllık bazda yüzde 6,2 oranında büyürken, net ihracatın büyümeye katkısı 2,0 olmuştu. Başta en büyük ihracat pazarımız konumunda bulunan AB ülkeleri olmak üzere, küresel ölçekte durgun bir dönem olan 2022 yılında ihracatçılarımızın sergilediği performans takdire şayandır. Bu bağlamda 2022 yılında yüzde 12,9 artışla 254,2 milyar dolarla Cumhuriyet tarihimizde yeni bir rekora imza atan bütün ihracatçılarımızı tebrik ediyor, söz konusu eğilimin 2023 yılında da devam edeceğine ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde net dış talebin büyümeye pozitif katkı vermeyi sürdüreceğine yürekten inanıyoruz” ifadelerini kullandı.