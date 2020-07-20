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Ekonomi

MÜSİAD Başkanı Kaan'dan Eminevim'e ziyaret

Yeniakit Publisher
2020-07-20 11:26:48 -
MÜSİAD Başkanı Kaan'dan Eminevim'e ziyaret

İSTANBUL(AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Abdurrahman Kaan, Emin Grup ve Eminevim yönetim kurulu üyelerine nezaket ziyaretinde bulundu.

Eminevim'den yapılan açıklamaya göre, Emin Grup’un Altunizade’deki genel merkezinde gerçekleştirilen ziyarette MÜSİAD Başkanı Kaan, Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sefa Üstün ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Pandemi sonrası yeni yatırım planlarının görüşüldüğü ziyarette, faizsiz konut ve araç finansmanında Eminevim ile Türkiye’de 30 yıldır hizmet veren Elbirliği Sistemi’nin başarıları konuşuldu.

Sefa Üstün, faizsiz Elbirliği Sistemi’nin pandemiye rağmen yılın ilk 6 ayında sürdürdüğü başarılı grafiği ve Eminevim’in bu süreçte hayata geçirdiği inovatif yatırımları MÜSİAD Başkanı Kaan ile paylaştı. Kaan, finansal istikrara büyük katkılar sağlayarak bu süreçte önemli bir rol oynayan Eminevim’i başarılarından dolayı tebrik ederken Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Üstün de Kaan’ı ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek nezaket ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür etti.

Görüşme sonrasında 30. yıl dolayısıyla da Eminevim’i tebrik eden MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan’a ebru sanatının işlendiği bir tablo hediye edildi.

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