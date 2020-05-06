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Aktüel

MÜSİAD Ağrı Şubesi ihtiyaç sahiplerinin veresiye defterlerindeki borçlarını ödedi

Yeniakit Publisher
2020-05-06 16:58:58 -
MÜSİAD Ağrı Şubesi ihtiyaç sahiplerinin veresiye defterlerindeki borçlarını ödedi

AĞRI (AA) - Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Ağrı Şubesi, ihtiyaç sahibi ailelerin 2 markette veresiye defterlerindeki borçlarını sildirdi.

Derneğin Ağrı Şube Başkanı Serkan Öner ve üyeler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle zor günler geçiren ihtiyaç sahipleri için çalışma yaptı.

Gazi ve Yavuz mahallelerindeki ihtiyaç sahiplerini tespit eden Öner ve beraberindekiler, bakkallara giderek 12 ailenin borcunu ödedi.

Borç defterleri kapatılan mahalle bakkallarının camına, "Eski bir Osmanlı geleneği olan zimem defteri, MÜSİAD Şubesi tarafından satın alınarak yeniden hayat buldu." notu asıldı.


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