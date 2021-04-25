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Gündem Musevi asıllı Doğan Kasadolu'ya Youtube'dan skandal sansür
Gündem

Musevi asıllı Doğan Kasadolu'ya Youtube'dan skandal sansür

Türk vatandaşı Musevi iş adamı Doğan Kasadolu, sözde "Ermeni Soykırımı" iddiası hakkında "yüzyılın iftirası" ifadesini kullandığı görüntüler Youtube'dan silindi.

Yeniakit Publisher
2021-04-25 12:14:00 -
Musevi asıllı Doğan Kasadolu'ya Youtube'dan skandal sansür

Geçtiğimiz yıl Akit TV'ye konuk olan Türk vatandaşı Musevi iş adamı Doğan Kasadolu sözde "Ermeni Soykırımı" iddiası hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

Ermeni Soykırımı yüzyılın iftirası

Ermeni diyasporasının tüm dünyada etkin bir şekilde hareket ettiğini ve yatıp kalkıp bu konuyla uğraştıklarını belirten Kasadolu, Türkiye'nin bu iftira karşısında gerekli mücadeleyi veremediğini vurguladı. Ermeni meselesinde soykırım olmadığı ifadelerini kullanan Kasadolu, ''Ermeni Soykırımı iddiaları yüzyılın iftirasıdır'' demişti.

Youtube'dan skandal sansür

Kasadolu'nun sözde Ermeni Soykırımı iddialarını yalanladığı görüntüler Youtube'dan "nefret söylemi" gerekçesiyle kaldırıldı. Youtube'un uyguladığı sansür, Ermeni lobisinin ABD'de ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

 

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