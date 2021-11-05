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Gündem Müsavat Dervişoğlu, "Akıldan yoksun" dediği Kemal Kılıçdaroğlu'nun oltasına takıldı
Gündem

Müsavat Dervişoğlu, "Akıldan yoksun" dediği Kemal Kılıçdaroğlu'nun oltasına takıldı

İyi Parti Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu Irak ve Suriye tezkeresi "evet" diyen partisini "vatana ihanet"le suçlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oltasına takıldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-05 12:23:00 -
Müsavat Dervişoğlu, "Akıldan yoksun" dediği Kemal Kılıçdaroğlu'nun oltasına takıldı

İyi Parti Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında soruları yanıtladı.

Irak ve Suriye tezkeresi "evet" diyen İyi Parti'yi "vatana ihanet"le suçlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun “Söz veriyorum o Kandil denen yuvayı yerle yeksan etmezsem Kılıçdaroğlu demesinler” açıklamasına Dervişoğlu destek verdi.

Geçtiğimiz günlerde Kılıçdaroğlu için "Bizim partimizi Cumhuriyet ile ihanet noktasında değerlendirmeye tabi tutabilmek için akıldan yoksun olmak lazım" ifadelerini kullanan Müsavat Dervişoğlu'nun oltaya takılması dikkatlerden kaçmadı.

"Akıldan yoksun" diyerek Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Dervişoğlu'nun sözleri şu şekilde:

“Yerinde buluyorum tabii ki. Kandil, uzunca bir zamandan beri konuşuluyor, Türkiye’nin gündeminde. Terör örgütünün merkezi konumunda. Dolayısıyla Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da Türkiye’nin yapması icap eden bir şeye işaret etmiş. Büyük bir memnuniyet duydum.”

Bir basın mensubunun, Kılıçdaroğlu’nun, “Tezkereye ‘hayır’ deyip sonra Kandil’i bombalama vaadinde bulunmasının çelişkili olduğu söyleniyor” demesi üzerine ise Dervişoğlu, “Bu Sayın Kılıçdaroğlu’nun ya da bir CHP sözcüsünün cevaplaması icap eden bir soru. Ayrıca kapsamlı bir çelişki de görmüyorum. Kandil başka bir yer, Suriye’nin kuzeyi başka bir yer” ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

AA

KILIÇDAROĞLU KANDİLDEKİ TERÖR YUVASI DEMEMİŞKİ KANDİLDEKİ YUVAYI DEMİŞ KENTSEL DÖNÜŞÜMDEDE MAHALLELER YIKILIR SONRA GÜZEL BİNALAR DİKİLİR YANİ CHP İKTİDARA GELDİKLERİNDE KANDİLE TOKİ Yİ GÖNDERİRSE ŞAŞIRMAYALIM
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 Müsavat

Bu söylediklerinden utanmıyor musun? Sen milleti aptal mı sanıyorsun? Ben de o zaman sana söveyim sonra sana demedim diyeyim , hakettiğin o …
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