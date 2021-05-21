Musap Turan kimdir? AA muhabiri bakanlara ne sordu?

Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Musab Turan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye sorduğu soru gündemde merak edilenlerin arasında yer aldı. Olayın ardından Musab Turan'ın kim olduğu merak kazandı. Peki, bakanlara tartışma yaratan soruyu yönelten AA muhabiri Musab Turan kimdir, kaç yaşında, nereli?

AA muhabiri bakanlara ne sordu?

Anadolu Ajansı'nda muhabirlik yapan Musab Turan'ın sorusuna Bakan Varank'tan sert yanıt geldi. Varank 'Sen şov yapmak istemişsin, ben sana cevabını vereyim' diyerek konuşmasına başlayan Varank sözlerine şöyle devam etti: 'AK Parti iktidarının en önemli özelliği, Türkiye'de her türlü illegal yapıyla, her türlü çeteyle mücadele ederek 19 yılda iktidarını sağlamlaştırmasıdır.'

Bakan Varank ise Turan'ı şov yapmakla eleştirerek şunları söyledi:

“ Bence sen şu anda bir maskeli balo yapıyorsun. 3,5 yaşındaki bir çocuğun bu kadar siyasi konularla ilişkili olabileceğine ben inanmıyorum. Sen şov yapmak istemişsin ben sana cevabını vereyim. AK Parti iktidarının en önemli özelliği Türkiye'de her türlü illegal yapıyla, her türlü çeteyle mücadele ederek 19 yılda iktidarını sağlamlaştırmasıdır. Bizim illegaliteyle, herhangi bir kanunsuz yapıyla bir ilişkimiz olması mümkün değil. Dolayısıyla birtakım gayri ciddi insanların yasal olmayan işlere bulaştığı kamuoyunda herkes tarafından bilinen insanların açıklamalarını dikkate alıp, eğer Türkiye Cumhuriyeti devletinin bakanlarının resmi açıklamalarını dikkate almıyorsanız bence orada bir problem var demektir. Biz, gerek terörle mücadelede, gerek illegal yapılarla mücadelede gerçekten başarılı bir hükümetiz."

Musap Turan kimdir?

Musab Turab Turan 1989 yılında dünyaya gelmiştir. Yaklaşık 10 yıldır Anadolu Ajansı’nda ekonomi muhabirliği yapmaktadır. Bunun yanın sıra teknoloji ve inovasyon alanlarında youtube ve benzeri platformlarda içerik üretmektedir. Musab Turan'ın kardeşinin FETÖ soruşturması kapsamında tutuklandığı ve halen cezaevinde yattığı biliniyor.

Anadolu Ajansından açıklama geldi

Anadolu Ajansı'ndan kamuoyuna açıklama:

- "Bir basın toplantısında muhabir kriterleri ile basın-meslek ilke ve ahlakıyla uyuşmayacak şekilde soru soran ve bu sırada kendi sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak bu siyasal propaganda eylemini icra eden Anadolu Ajansı muhabiri Musab Turan’ın iş akdi feshedilmiştir" bunu alabılır mıyız?

Fahrettun Altun'dan muhabir açıklaması

Anadolu Ajansı’nın, Musab Turan’ın işine son vermesinin ardından paylaşım yapan Fahrettin Altun, “Türkiye Cumhuriyeti ciddi bir devlettir. Her kim devletimizin ciddiyetine halel getirmeyi amaçlarsa bedelini öder. Terörün, suç örgütlerinin diliyle milli iradenin temsilcisi olan hükümetimizi küçük düşürücü eylemlere girişenler Anadolu Ajansı çatısı altında barınamaz” ifadesini kullandı.