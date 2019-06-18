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Musa Soykarcı’dan Büyükkılıç’a teşekkür mesajı

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri FederasyonuBaşkanı Musa Soykarcı’danKayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ateşekkürmesajı.

18 Haziran 2019 Salı 13:23
Musa Soykarcı’dan Büyükkılıç’a teşekkür mesajı

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri FederasyonuBaşkanı Musa Soykarcı’danKayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ateşekkürmesajı.


Kadınlar 2.Ligine yükselme başarısı gösteren Kayseri Gençlerbirliği Bayan Futbol takımı son maçında yarın KadirHas Stadyumunda saat 15.00’de İstanbul Dudulluspor’u konuk edecek.


Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Musa Soykarcı, yaptığı açıklamada, “ 2. Lige yükselenKayseri Gençlerbirliği Bayan Futbol Takımımız 19.06.2019 Çarşamba günü aaat 15.00’de İstanbul Dudulluspor oynayacağı ve bu müsabakanınKadir Has Stadında oynanmasınaöncülük eden Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç’a Amatör Spor Kulüplerimiz adına teşekkür ediyorum. Tüm futbolseverleri aileleriyle birlikteKayseri Gençlerbirliği-İstanbul Dudulluspor bayanmaçınabekliyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 13:23
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