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Musa sayar kimdir hangi görevlerde bulundu?

Musa sayar 31 Mart 2019 yerel seçimlerde Saadet Partisi Burdur belediye başkan adayı olarak gösterildi. Musa sayar, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Burdur Şube Başkanı olarak görev yapmaktaydı.

17 Ocak 2019 Perşembe 15:43
Musa sayar kimdir hangi görevlerde bulundu?

Musa sayar 31 Mart 2019 yerel seçimlerde Saadet Partisi Burdur belediye başkan adayı olarak gösterildi. Musa sayar, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Burdur Şube Başkanı olarak görev yapmaktaydı.

Saadet Partisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Seçimleri öncesi biri büyükşehir, 11 il, 55'i ilçe ve belde olmak üzere 67 belediye başkan adayı daha belirlendi. Saadet Partisi, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığına Ali Aktaş'ı aday gösterdi. Saadet Partisinin Ağrı adayı Mehmet Erat, Aksaray adayı Levent Serdar Şahin, Burdur adayı Musa Sayar, Elazığ adayı Haluk Arslan, Kırklareli adayı Mithat Özdemir, Kırşehir adayı Yusuf Turan, Kilis adayı Şerif Karakurt, Niğde adayı Nihat Altıparmak, Osmaniye adayı Ömer Yağmur, Sivas adayı Melih Seçilmiş ve Yalova adayı Resul Genç oldu.

 

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 15:43
  1. Osmaniye
  2. Kilis
  3. Yalova
  4. Aksaray
  5. Sivas
  6. Niğde
  7. Kırşehir
  8. Kırklareli
  9. Elazığ
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