Musa Aydın'dan Serbest Güreş Milli Takımı'na ziyaret





ANKARA (AA) - Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) Başkanı Musa Aydın, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını Ankara'da sürdüren Serbest Milli Takımı'nı ziyaret etti.

TGF'den yapılan açıklamaya göre başkan Aydın, Elmadağ Kamp Eğitim Merkezi'nde serbest güreşçilerle bir araya geldi. Sporcularla sohbet eden Aydın, daha sonra teknik ekiple toplantı yaptı.

Teknik ekipten takımın son durumu hakkında bilgi alan Aydın'ın, bu yılın Türk güreşi için son derece önemli olduğunu vurgulayarak, "Önümüzdeki yıl 2020 Tokyo Olimpiyatları var. 2019 Dünya Şampiyonası'nda olimpiyat kotası verilecek. Amacımız Dünya Şampiyonası'nda tüm kotaları almak. Eğer bunu başarabilirsek, 2020'ye kafamız rahat gireriz ve Tokyo Olimpiyatları'na çok daha iyi hazırlanırız." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Dünya Şampiyonası'na kadar önlerinde önemli organizasyonların bulunduğunu belirten Aydın'ın, "Dünya Şampiyonası'nda başarılı olup kotaları almak istiyorsak, Dünya Şampiyonası'na kadar yapılacak turnuvalarda ve Avrupa Şampiyonası'nda iyi sonuçlar almalıyız. İşte tüm ekip bu doğrultuda çalışıyor. Bizler de onlar için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. İnşallah başarılılarla dolu bir yıl geçirir ve Dünya Şampiyonası'nda da olimpiyat kotalarını alırız." değerlendirmesinde bulunduğu ifade edildi.





- Milliler, Bulgaristan'da mindere çıkacak





Serbest Güreş Milli Takımı, 28 Şubat-3 Mart tarihlerinde Bulgaristan'da düzenlenecek Dan Kolov-Nikola Petrov Turnuvası'nda mücadele edecek.

Ruse kentinin ev sahipliği yapacağı turnuvada, serbest stilde Türkiye'yi 20 sporcu temsil edecek.

Teknik direktör İshak İlbayhanov, Bulgaristan'daki turnuvaya ilişkin, "Bu turnuva Avrupa Güreş Şampiyonası öncesinde çok önemli bir prova olacak. Ayrıca Dünya Şampiyonası'na puan vermesi açısından da büyük önem taşıyor. Hedefimiz Bulgaristan'dan madalyalarla dönmek." şeklinde görüş belirtti.

İlbayhanov, Avrupa Şampiyonası'nın nisan ayında Romanya'da gerçekleştirileceğini hatırlatarak, "Avrupa Şampiyonası'na artık az bir zaman kaldı. Son Dünya Şampiyonası biter bitmez bu yılın hazırlıklarına başladık. Şu anda antrenmanlarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Sporcularımızın ortaya koymuş olduğu performanstan da memnunuz." açıklamasını yaptı.

Asıl hedeflerinin 2020 Tokyo Olimpiyatları olduğunun altını çizen Dağıstanlı teknik direktör, şunları kaydetti:

"Bizim işin zirvesi olimpiyatlardır. Güreş, her zaman Türkiye'nin lokomotif branşı olmuştur. Dolayısıyla 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yine güreş zirvede olmak zorunda. Bu yolda öncelikle kotaları almamız şart. 2019 Dünya Güreş Şampiyonası, olimpiyat kotası vereceği için büyük önem arz ediyor. Biz hedefleri teker teker aşacağız. Önce turnuvalarda, sonra Avrupa Şampiyonası'nda, ardından da Dünya Şampiyonası'nda başarılı olup, olimpiyat kotalarının tamamını almayı hedefliyoruz."



