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Ekonomi Muş İl Özel İdaresi’nden 50 milyon TL’lik satış
Ekonomi

Muş İl Özel İdaresi’nden 50 milyon TL’lik satış

Mülkiyeti Muş İl Özel İdaresine ait, Muş İli Merkez İçesi Kültür Mahallesinde bulunan 2 adet ticari arsa toplam 50 milyon TL bedel ile ayrı ayrı ihaleye çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-06-04 14:05:00 -
Muş İl Özel İdaresi’nden 50 milyon TL’lik satış

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini mesai saatleri içerisinde 500,00 TL Simgesi karşılığında Muş İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünden (15 Temmuz Milli İrade Mahallesi Bitlis-Muş Caddesi No.25 Merkez/MUŞ) temin edebilirler. İhale 16.06.2021 tarih ve saat 10:45’te Muş İl Özel İdaresi Hizmet Binası 15 Temmuz Milli İrade Mahallesi Bitlis-Muş Caddesi No.25 Merkez/MUŞ’te yapılacak.

BİLGİ İÇİN İLETİŞİM:

15 Temmuz Milli İrade Mahallesi Bitlis-Muş Caddesi No.25 Merkez/MUŞ

Tel: 0436 212 11 65 Dahili : 1217

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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