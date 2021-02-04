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Ekonomi Muş İl Jandarma Komutanlığı gıda ürünleri satın alacak
Ekonomi

Muş İl Jandarma Komutanlığı gıda ürünleri satın alacak

Jandarma Genel Komutanlığı Muş İl Jandarma Komutanlığı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile 6 kısım 23 kalem gıda ürünleri satın alacak.

Yeniakit Publisher
2021-02-04 13:15:00 -
Muş İl Jandarma Komutanlığı gıda ürünleri satın alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilecek. İhale 01.03.2021 saat 10.00’de Muş İl Jandarma Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı’nda yapılacak.

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