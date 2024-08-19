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Gündem Muş depremi sonrası Naci Görür’den korkutan uyarı: Bardağı taşıran son damla
Gündem

Muş depremi sonrası Naci Görür’den korkutan uyarı: Bardağı taşıran son damla

Yeniakit Publisher
2024-08-19 02:49:00 -
Muş depremi sonrası Naci Görür’den korkutan uyarı: Bardağı taşıran son damla

Muş'un Varto ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem oldu. Jeolog ve Deprem Bilimci Naci Görür, son depremle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Deprem uzmanı Naci Görür, yaptığı değerlendirmede Bingöl, Muş ve Erzurum'dan hissedilen depremin Kuzey Anadolu Fay Hattı ve Doğu Anadolu Fay Hattı için endişelendiren boyutta olduğunu belirterek bunun "bardağı taşıran son damla" olabileceğini vurguladı.

"BÖYLE DEPREMLERDEN ENDİŞE EDERİZ"

Görür sosyal medya hesabından şunları söyledi:

"Alabalık-Varto/Muş’ta 4,2 deprem oldu. Deprem tam KAF ile DAF’ın kesişme noktasında. Bu bölgede hem KAF hem de DAF üzerinde deprem bekleniyor. Bu nedenle böyle depremlerden endişe ederiz. Bu görece küçük depremin Bardağı taşıran son damla olmasından endişe ederiz. Sevgiyle"

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