Mursi'nin oğlundan duygulandiran paylaşım Mısır'da darbeciler tarafından idamla yargılanan ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin oğlu Ahmet Muhammed Mursi, Ramazan ayı öncesi duygulandıran bir paylaşımda bulundu.

Batılı ülkelerin desteğini alan darbeci Sisi'nin idam ile yargıladığı Mısır halkının demokratik yöntemlerle seçtiği Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin oğlu Ahmet Muhammed Mursi, sosyal medya hesabı üzerinden duygulandıran bir paylaşımda bulundu. Mursi paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Zindanda tek başina ama ayakta 7'nci ramazanını geçiriyorsun babacığım,

Sensiz ve seni tebrik etmeksizin 7. Ramazan'ı idrak ediyoruz.

Allah'ım ondan (Ramazan'ını) kabul et, onu koru ve azimetini artır

Allah'ım bizi onunla yakın zamanda buluştur. Mısır darbesi Ramazan öncesi gerçekleşti Batılı ülkelerin besmelesi Sisi, 3 Temmuz 2013 tarihinde halkın seçtiği Cumhurbaşkanı Mursi'ye darbe yaptı. İradelerine sahip çıkan duyarlı Mısır halkı, darbenin hemen akabinde yani 9 Temmuz'da başlayan ramazan ayı boyunca meydanlarları terk etmedi.

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