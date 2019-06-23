‘Mursi İslâm şehididir’

Hasan Türkmen - Muhammed Özükanar Ankara

Darbeci Sisi ve onun ipini tutan Amerika’nın şehit ettiği Mısır’ın ilk seçilen Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin vefatıyla ilgili Türkiye Gazi ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) Genel Başkanı Gazi Lokman Aylar ve beraberindeki heyet, Mısır Büyükelçiliği önünde Mehter eşliğinde basın açıklaması gerçekleştirdi. Eylemin ardından Akit’e konuşan Lokman Aylar, şunları dile getirdi: “Dünyaya tepki gösteriyoruz. Ortadoğu’yu kana bulayan Amerika’dır, İsrail’dir, İngiltere’dir, Batı dünyasıdır. Biz, Batı dünyasının İslam dünyası üzerinden elini çekmesini istiyoruz. İslam dünyasının artık bir araya gelerek, İslam kardeşliğini göstermesini istiyoruz. Mursi’nin dik duruşuna, şehit olduğuna inandığımız ve katil Sisi’yi protesto etmek için bir araya geldik. Mursi, İslam’ın şehididir. İslam için dik durmuştur. Mazlumlar için mücadele etmiştir. Türkiye’deki sol kesimlerin Mursi’nin şehit olmadığını iddia etmelerinin sebebi de inançlarının olmamasıdır.”