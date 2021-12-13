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Aktüel Mürsel Başer Hakk’a yürüdü
Aktüel

Mürsel Başer Hakk’a yürüdü

Milli Görüş’ün önemli emektarlarından Mürsel Başer Hakk’a yürüdü.

Yeniakit Publisher
2021-12-13 10:47:00 -
Mürsel Başer Hakk’a yürüdü

Muvazzaf subay iken Millî Nizam Partisi ve Milli Görüş Lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan ile tanışan Mürsel Başer, o günden bu yana Milli Görüş’e hizmet için çalıştı. MNP’den MSP’ye, RP’ye, FP’ye kadar Milli Görüş’ün partilerine hep emek veren Mürsel Başer, 88 yaşında Rahmeti Rahman’a kavuştu.

1933 yılında Çorum’da doğan, TSK’da Topçu sınıfında astsubay olarak görev yapan Başer, emekliliğinden sonra bütün hayatı boyunca Milli Görüş davası için çalıştı. Milli Görüş partilerinde ilçe başkanlığı dahil birçok idari görevler yaptı. Milletvekili ve belediye başkanlıklarına aday oldu.

Bugün Uğurlanıyor

Merhum Başer’in cenaze namazı, bugün Bahçelievler Mehmet Ülker Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak, ardından Edirnekapı mezarlığına defnedilecek.

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