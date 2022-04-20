  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Muriqi'li Mallorca, Alaves'i devirdi
Spor

Muriqi'li Mallorca, Alaves'i devirdi

İspanya La Liga'nın 33. hafta maçında Mallorca, Depotivo Alaves'i 2-1'lik skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2022-04-20 01:42:00 -
Muriqi'li Mallorca, Alaves'i devirdi

İspanya La Liga'da 33. hafta Mallorca - Depotivo Alaves maçıyla başladı.

Alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Mallorca, seyircisi önünde rakibini 2-1 mağlup ederek kritik bir galibiyet imza attı.

Ev sahibi takıma 3 puanı getiren goller 11' Abdon Prats ve 45' Vedat Muriqi'den geldi. Muriqi böylece ligdeki gol sayısını 4'e çıkardı.

Mallorca bu sonuçla son 3 haftada ikinci galibiyetini aldı. Ligin dibine demir atan Alaves ise 20. mağlubiyetini yaşadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay