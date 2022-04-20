Muriqi'li Mallorca, Alaves'i devirdi
İspanya La Liga'nın 33. hafta maçında Mallorca, Depotivo Alaves'i 2-1'lik skorla yendi.
İspanya La Liga'da 33. hafta Mallorca - Depotivo Alaves maçıyla başladı.
Alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Mallorca, seyircisi önünde rakibini 2-1 mağlup ederek kritik bir galibiyet imza attı.
Ev sahibi takıma 3 puanı getiren goller 11' Abdon Prats ve 45' Vedat Muriqi'den geldi. Muriqi böylece ligdeki gol sayısını 4'e çıkardı.
Mallorca bu sonuçla son 3 haftada ikinci galibiyetini aldı. Ligin dibine demir atan Alaves ise 20. mağlubiyetini yaşadı.