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Muratpaşa’da yeni nesil eğitim sistemi

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediyenin destek eğitim kurs merkezlerinde uygulanan tasarım, elektronik, robotik ve kodlamayı bir araya getiren yeni nesil eğitim sisteminin, Abdullah Sevilmçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinde kurulacak Bilim ve Teknoloji Merkezi’yle bir üst kademeye çıkaracaklarını söyledi.

16 Ağustos 2019 Cuma 10:52
Muratpaşa’da yeni nesil eğitim sistemi

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediyenin destek eğitim kurs merkezlerinde uygulanan tasarım, elektronik, robotik ve kodlamayı bir araya getiren yeni nesil eğitim sisteminin, Abdullah Sevilmçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinde kurulacak Bilim ve Teknoloji Merkezi’yle bir üst kademeye çıkaracaklarını söyledi.


Muratpaşa Belediyesi, 2016 yılında destek eğitim kurs merkezlerinde başlattığı tasarım, elektronik, robotik, kodlamayı buluşturan yeni nesil eğitim sistemini Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri’nde açılacak Bilim ve Teknoloji Merkezi’yle bir üst aşamaya taşıyacak.


Yakın bir zamanda açılacak Bilim ve Teknoloji Merkezi’nde dizüstü bilgisayarlar, mBot, Arduino eğitim seti, Makey Makey, 3D Yazıcı gibi yeni nesil eğitim sisteminin tüm materyalleriyle laboratuvarlar oluşturulacak.


Laboratuvarlarda teknik donanımlar kullanılarak algoritma, scratch, code.org, codemonkey, appinventor gibi uygulamalar üzerinden kodlama eğitimleri verilecek, robotik programlama, temel elektronik, basit devre elemanları programları hayata geçirilecek.Bununla birlikte Mblock ile arduino programlama, kontrol blokları, potansiyometre, button, buzzer, sensörler ve motor sürücüden oluşan robotik kursları ve 3 boyutlu yazıcı eğitimleri de verilecek.


Uysal, bu eğitim programından 7-17 yaş aralığındaki öğrencilerin yararlanacağını belirterek, "Muratpaşa’da günlük problemlere inovatif çözümler getirebilen, çağın gerektirdiği donanıma sahip bir gençlik yetiştirmeyi hedefliyoruz. Öğrencilerimiz kendi robotlarını kurup programlayabilecek. Bilim fuarları ve proje yarışmalarına proje hazırlayabilecek yeterliliğe ulaşması sağlanacak. Makine, mekatronik, bilgisayar, yazılım, otomasyon, elektrik-elektronik gibi alanlarda temel yeterlilikleri edinmeleri sağlanacak.”

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 10:52
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