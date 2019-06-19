Muratpaşa sporda özel yetenek sınavına hazırlıyor

Muratpaşa Belediyesi, üniversitelerin özel yetenek sınavıyla girilen spor bilimleri fakülteleri ve beden eğitimi ve spor yüksekokullarına yönelik ücretsiz hazırlık kursu düzenliyor. Kurslara üniversitesi sınavında en an 40 net yapan veya 3 yıl vizeli lisansa sahip, ulusal ve uluslararası şampiyonalarda derece yapmış sporcular başvuruda bulunabilecek.

Kreşlerden üniversite hazırlık kurslarına eğitimin her alanında yer alan Muratpaşa Belediyesi, şimdi de üniversitelerin özel yetenek sınavıyla girilen spor bilimleri fakültelerine, beden eğitimi ve spor yüksekokullarına yönelik ücretsiz hazırlık kursu düzenliyor.

“Hayallerinize ortak oluyoruz” sloganıyla düzenlenen kurslarda uzman eğitmenler, öğrencileri yeteneklerine, puanlarına göre Muratpaşa Belediyesi’nin salon ve sahalarında sınava hazırlayacak. Öğrencileri üniversite hedeflerine ulaştırmayı amaçlayan kurslara başvurular yarın (20 Haziran Perşembe) başlıyor.

Ücretsiz kursa Yükseköğretim Kurumu Sınavı’nın temel yeterlilik testi oturumundan en az 40 net yapan veya en az 3 yıl vizesi yapılmış sporcu lisansına, branşında ulusal ve uluslararası derecelere sahip gençler başvuruda bulunabilecek. 26 Haziran Çarşamba günü sona erecek kayıtlar Yeşilbahçe Mahallesi’nde bulunan Spor İşleri Müdürlüğü’ne şahsen gerçekleştirilecek. Kursa kabul edilen isimler belediyenin internet sitesinden ilan edilecek ve çalışmalar 1 Temmuz Pazartesi günü başlayacak.