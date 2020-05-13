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Aktüel

Muratpaşa, çocukları rüzgar gülleriyle karşıladı

Muratpaşa Belediyesi, 4 saatliğine sokağa çıkma izni verilen çocukları, Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı’nda rüzgar gülleriyle karşıladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 12:53:42 -
Muratpaşa, çocukları rüzgar gülleriyle karşıladı

Muratpaşa Belediyesi, 4 saatliğine sokağa çıkma izni verilen çocukları, Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı’nda rüzgar gülleriyle karşıladı.


Korona virüslü mücadelede getirilen kısıtlamalar nedeniyle yaklaşık 2 aydır evlerinde olan çocuklar, kontrollü sosyal hayat döneminin başlamasıyla birlikte bugün ilk kez sokağa adım attı. Sokağa çıkma izni bulunan 14 yaş ve altı çocuklardan bazıları Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı’na geldi. Aileleriyle birlikte gelen çocuklar, patenleri, bisikletleriyle kent meydanını doldurdu. Muratpaşa Belediyesi de hemen yanı başında bulunan meydanda çocukları rengarenk rüzgar gülleriyle karşıladı. Muratpaşa Belediyesi çalışanları, Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın küçük hediyesini çocuklara dağıttı.

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