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Muratpaşa Belediyespor şampiyonluk için sahaya çıkacak

Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı Süper Lig’de şampiyonu büyük oranda belirleyecek Kastamonu Belediyesi maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

27 Mart 2019 Çarşamba 14:02
Muratpaşa Belediyespor şampiyonluk için sahaya çıkacak

Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı Süper Lig’de şampiyonu büyük oranda belirleyecek Kastamonu Belediyesi maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenör Birol Ünsal, “Cumartesi günü kazanan Türk hentbolu olsun, iyi bir mücadele olsun, şampiyon da Muratpaşa olsun” dedi.


Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nde şampiyonluk düğümü hafta sonu oynanacak Muratpaşa Belediyespor ve Kastamonu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü maçıyla büyük oranda çözülüyor. Paşanın Melekleri, Cumartesi, lig lideri Kastamonu Belediyesi’ni evinde, Süleyman Evcilmen Spor Salonu’nda, ağırlayacak. Lider Kastamonu ve lig ikinci Muratpaşa Belediyespor arasındaki karşılaşma saat 15.00’de başlayacak.


Sezonun en kritik maçı için antrenmanlarını sürdüren Muratpaşa Belediyespor’da sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. Takım kaptanı Yeliz Özel, Cumartesi çok önemli bir maç oynayacaklarını belirterek, “Muratpaşa finallerin takımı. Cumartesi maçı aldığımız takdirde, şampiyonluk kupasını geçen yıl olduğu gibi yine Antalya’ya getirme oyunda çok büyük bir aşamayı geçmiş olacağız. İddialıyız. Sezon boyu çok çalıştık. Çok genç bir kadroyla buralara gelmek antrenörümüz Birol Ünsal’ın kulüp yönetiminin ve Belediye Başkanımız Ümit Uysal’ın da başarısıdır” diye konuştu.


Takımın deneyimli antrenörü Ünsal ise, öncelikle Süper Gençler’de üst üste 3’üncü kez toplamda 5’inci kez şampiyon olan Muratpaşa Belediyespor’un genç oyuncularını kutladı. Ünsal, süper genç takımın 25 Mart’ta Bodrum’da başlayan Süper Gençler 3’üncü bölüm maçlarında Üsküdar’ı41-35 yenerek şampiyonluğunu garantilediğini söyledi.


Muratpaşa Belediyespor olarak Cumartesi lig şampiyonluğu için hayati önemde bir maça çıkacaklarını belirten Ünsal, “Lig başında yeni ve gençleştirilmiş bir kadroyla Avrupa Kupalarına kalma hedefiyle yola çıkmıştık. Sezonunu bitimine 4 hafta kalan bu hedefimizi gerçekleştirdik. Şimdi şampiyonluğu da kazanmak istiyoruz. Cumartesi günü kazanan Türk hentbolu olsun, iyi bir mücadele olsun, şampiyon da Muratpaşa olsun” diye konuştu.


Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da takıma bu zorlu karşılaşma öncesi başarı dileklerini iletirken “Antalya’yı, Cumartesi saat 15.00’de takımlarını desteklemek için salona bekliyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 14:02
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