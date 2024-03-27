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Gündem Murathan Mungan'dan İYİ Parti'ye dava! 'İzinsiz kullandılar'
Gündem

Murathan Mungan'dan İYİ Parti'ye dava! 'İzinsiz kullandılar'

Yeniakit Publisher
2024-03-27 23:55:00 - 2024-03-28 00:35:47
Murathan Mungan'dan İYİ Parti'ye dava! 'İzinsiz kullandılar'

Murathan Mungan, sözleri kendisine ait olan "Maskeli Balo" şarkısının İYİ Parti tarafından izinsiz kullanıldığını belirterek İP'e dava açacağını açıkladı.

İYİ Parti'nin Maskeli Balo şarkısını yazarından izinsiz kullandığı öğrenildi.

Murathan Mungan, sözleri kendisine ait olan "Maskeli Balo" şarkısını seçim videosunda izinsiz kullanan İYİ Parti'ye dava açacağını duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Mungan, "Maskeli Balo adıyla bilinen şarkımın ruhunu, fikrini oluşturan dizelerimin bir siyasi parti tarafından rızam ve bilgim dışında kullanıldığını üzüntüyle öğrendim. Konuyla ilgili yarın Bişar Alınak & Partners tarafından dava açılacağını duyurmak isterim" dedi.

Mungan'ın açıklamasının ardından İYİ Parti'nin sosyal medya hesaplarından dün yapılan paylaşımlar silindi.

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