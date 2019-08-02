Murat Yıldırım İmane Elbani çiftin bebekleri öldü mü? Üç yıl önce evlenen İmane Elbani-Murat Yıldırım çifti, üç aylık bebeklerinin kalbinin durması nedeniyle apar topar hastaneye gitti. İmane Elbani hemen ameliyata alındı. Ancak İmane Elbani-Murat Yıldırım çiftin bebekleri anne karında vefat etti.

Üç yıl önce evlenen Murat Yıldırım-İmane Elbani çifti, üç aylık bebeklerinin kalbinin durması nedeniyle apar topar hastaneye gitti. İmane Elbani hemen ameliyata alındı. Ancak İmane Elbani-Murat Yıldırım çiftin bebekleri anne karında vefat etti. Ünlü oyuncu Murat Yıldırım, 3 sene önce Iman Elbani ile dünya evine girdi. Milliyet'te yer alan habere göre; Bebek haberini ailesi dışında kimseyle paylaşmayan çift, üç aylık bebeklerinin kalbinin durması nedeniyle apar topar hastaneye gitti. Iman Elbani acı olayın ardından hemen ameliyata alındı. Hastane çıkışı basın mensuplarıyla karşılaşan Murat Yıldırım, "Hayırlısı Allah'tan" demekle yetindi.

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