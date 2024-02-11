Murat Ülker ve Acun'un başkanlık kararı Fenerbahçelileri havaya uçurdu!
Fenerbahçe'nin olağan kongresinde Acun Ilıcalı'nın başkan adayı olacağı, ünlü iş adamı Murat Ülker'in de Ilıcalı'ya destek vereceği belirtildi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un Yüksek Divan Kurulu toplantısında sezon sonundaki seçimlerde aday olmayacağını açıklaması üzerine sarı-lacivertlilerde kartlar yeniden dağıtılıyor.
Hali hazırda Sadettin Saran Fenerbahçe başkanlığı için adaylığını açıklarken sarı-lacivertli camianın önde gelen isimlerinden Murat Ülker’den flaş bir hamle geldi.
Başkan ol baskılarına rağmen adaylığını koymayacağını açıklayan Murat Ülker’in Acun Ilıcalı’ya başkanlığa adaylığını koyması için destek vereceği iddia edildi.
Ayrıca Murat Ülker’in Acun Ilıcalı’yı desteklemesi halinde başarılı televizyoncunun seçimleri kazanabileceği belirtildi.
Kaynak: Fotospor
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