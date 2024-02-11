  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Maraş depremini önceden bilen isimden korkutan uyarı: Orada deprem olacak, barajlar taşacak

Gazze'deki İsrailli esirlerin yakınları Netanyahu'yu protesto etmek için bakın ne yaptılar?

Birleşik Arap Emirlikleri sahil kasabasını 22 milyar dolara satın aldı!

Keşif uçakları Baykar fabrikasını bulmak için havalandı! 'Bir türlü bulamıyoruz' diyerek duyurdular

Türkiye'ye pazartesi Libya üzerinden çamurlu yağmur gelecek

Belediye Başkan adayı Yeniay, Küçükçekmece'de yapılan saldırıya yönelik açıklamalar yaptı

Ünlü ayakkabı fabrikası iflas etti! Sahibi pes etmedi, öyle bir şey yaptı ki...

"Çekirdekleri hazırlayın çok eğeleneceğiz” Ekrem’e bir tokatta Gelecek Partisinden… “Bizim için Murat Kurum önde”

11 Şubat 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Bayraktar TB2 SİHA gelişmesini duyan Rusya'dan ilginç karar! Türkiye iki gün önce ilan etmişti
Spor Murat Ülker ve Acun'un başkanlık kararı Fenerbahçelileri havaya uçurdu!
Spor

Murat Ülker ve Acun'un başkanlık kararı Fenerbahçelileri havaya uçurdu!

Yeniakit Publisher
2024-02-11 12:09:00 - 2024-02-11 12:09:33
Murat Ülker ve Acun'un başkanlık kararı Fenerbahçelileri havaya uçurdu!

Fenerbahçe'nin olağan kongresinde Acun Ilıcalı'nın başkan adayı olacağı, ünlü iş adamı Murat Ülker'in de Ilıcalı'ya destek vereceği belirtildi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un Yüksek Divan Kurulu toplantısında sezon sonundaki seçimlerde aday olmayacağını açıklaması üzerine sarı-lacivertlilerde kartlar yeniden dağıtılıyor.

Hali hazırda Sadettin Saran Fenerbahçe başkanlığı için adaylığını açıklarken sarı-lacivertli camianın önde gelen isimlerinden Murat Ülker’den flaş bir hamle geldi.

Başkan ol baskılarına rağmen adaylığını koymayacağını açıklayan Murat Ülker’in Acun Ilıcalı’ya başkanlığa adaylığını koyması için destek vereceği iddia edildi.

Ayrıca Murat Ülker’in Acun Ilıcalı’yı desteklemesi halinde başarılı televizyoncunun seçimleri kazanabileceği belirtildi.

Kaynak: Fotospor
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Fenerbahçe şok üstüne şok yaşadı! Bilerek ya da bilmeyerek yaptı: Süper lig devinden beklenmedik karar! Saha karıştı artık...
Fenerbahçe şok üstüne şok yaşadı! Bilerek ya da bilmeyerek yaptı: Süper lig devinden beklenmedik karar! Saha karıştı artık...

Spor

Fenerbahçe şok üstüne şok yaşadı! Bilerek ya da bilmeyerek yaptı: Süper lig devinden beklenmedik karar! Saha karıştı artık...

Bir ilk olabilir: Oyuna müdahale eden iki isim: Fenerbahçe'de büyük endişe! Alanya maçı öncesi...
Bir ilk olabilir: Oyuna müdahale eden iki isim: Fenerbahçe'de büyük endişe! Alanya maçı öncesi...

Spor

Bir ilk olabilir: Oyuna müdahale eden iki isim: Fenerbahçe'de büyük endişe! Alanya maçı öncesi...

Fenerbahçeliler şaşkın! Apar topar karar vermişti: Yer yerinden oynayacak: Almanlar puan peşinde…
Fenerbahçeliler şaşkın! Apar topar karar vermişti: Yer yerinden oynayacak: Almanlar puan peşinde…

Spor

Fenerbahçeliler şaşkın! Apar topar karar vermişti: Yer yerinden oynayacak: Almanlar puan peşinde…

Babası Beşiktaş’a oğlu Fenerbahçe’ye akıtıyor gibi ama ortada bir şey yok!
Babası Beşiktaş’a oğlu Fenerbahçe’ye akıtıyor gibi ama ortada bir şey yok!

Spor

Babası Beşiktaş’a oğlu Fenerbahçe’ye akıtıyor gibi ama ortada bir şey yok!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23