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Aktüel

Murat Şeker, 65 yaş ve üzeri için saygı klibine imza attı

Yeniakit Publisher
2020-05-29 16:56:19 -
Murat Şeker, 65 yaş ve üzeri için saygı klibine imza attı

İSTANBUL (AA) - "Aşk Tutulması", "Görevimiz Tatil" ve "Çakallarla Dans" filmlerinin yönetmeni Murat Şeker, 65 yaş ve üzeri vatandaşlara özel klip çekti.

Yönetmen ve senarist Şeker, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen, belli gün ve saatlerde dışarı çıkabilen 65 yaş ve üstüne saygı amacıyla, "Sessiz Bayram" adlı klibin çekimlerini tamamladı.

Murat Şeker, yaklaşık 3 aydır evlerinden çıkamayan ancak Ramazan Bayramı'nın ilk gününde sokağa çıkma izni olan yaşlılarla birlikte İstanbul'un güzelliklerini kadrajına aldı.

Dört dakikalık klipte Şeker, müzik olarak da Orson Welles'in "I Know What It Is to Be Young/ Ben Genç Olmanın Ne Olduğunu Biliyorum" adlı eserine yer verdi.


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