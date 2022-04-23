Murat Sancak'tan kritik maç öncesi önemli çağrı! Adanalı taraftara böyle seslendi...
Adana Demirspor Kulüp Başkanı Murat Sancak, bu akşam oynanacak Trabzonspor maçı öncesinde Adanalı taraftarlara önemli bir çağrıda bulundu.
Yeniakit.com.tr SPOR
Adana Demirspor bu akşam saat 20:30'da sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.
Süper Lig'de açık ara liderliğini sürdüren bordo mavililer, Adana deplasmanından 1 puanla dahi ayrılsa haftaya şampiyonluk için sahaya çıkacak.
Ligin 5. sırasındaki Adana Demirspor ise Avrupa'yı hedefliyor.
'Tüm Türkiye'mize örnek olalım'
Kritik maç öncesi Twitter hesabından paylaşımda bulunan Adana Demirspor Kulüp Başkanı Murat Sancak, mavi şimşeklere misafirperverlik çağrısı yaptı.
Sancak'ın mesajı şöyle:
Evet arkadaşlar bugün önemli bir maça çıkıyoruz, misafir nasıl ağırlanır, tüm Türkiye'mize örnek olalım. İnşallah galip geliriz, 90 artı dakika boyunca susmadan takımımıza destek verelim. Mevlam neylerse güzel eyler.