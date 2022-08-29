Murat Sancak'tan Balotelli açıklaması

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Mario Balotelli ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

A Spor'a konuşan tecrübeli futbol adamı, İtalyan forvetin takımdan ayrılma arzusunun olduğunu açıkladı, istedikleri bonservis bedelinin 4 milyon Euro olduğunun altını çizdi, şu ifadeleri kullandı:

"Balotelli'nin buradan gitme arzusu var, kim almak isterse 4 milyon Euro verir. Transfer sezonu döneminde bir yere gitmezse buraya da emek verecek ve devam edecek. Transfer olup gitmezse de burada görevini yapacak.

Bana ulaşan yok ama menajerleri ile görüşmeler var. Bir iki güne kadar ya gidecek ya da kalacak. Gitme ihtimaline karşı Artem Dzyuba'yı aldık. Hatta giderse 1 santrfor daha alacağız. Sonuçta bu kadro Balotelli ile de oynar Balotelli'siz de oynar. Benim olduğum yerde problem olmaz"

Başkan Sancak, tecrübeli oyuncunun Ümraniyespor maçı sonrası teknik direktör Vincenzo Montella ile yaşadığı tartışma hakkında da konuştu, "Bunlar normal şeyler çok önemli değil hiçbir problem yok. Montella İtalya'ya gitti, Balotelli ise Adana'da. İkisiyle de görüştüm. Bir problem yok." ifadelerini kullandı.