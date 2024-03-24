Murat Sancak İsrail'e karşı ürettikleri pos cihazına FETÖ'cülerin nasıl engel olduğunu anlattı!

Sancak, bir dönem ürettikleri ancak bugün firari konumda olan FETÖ'cülerin engellemeleri sebebiyle üretimini durdurdukları yerli pos cihazıyla ilgili bilinmeyenleri paylaştı.

"Bizim geliştirdiğimiz, dünyada olmayan ve Türk mühendislerinin geliştirmiş olduğu bir cihazdı. Pos cihazlar ayrı, yazar kasalar ayrıdır. Bunları hibrit olarak tek bir kasada birleştiren cihaz ürettik. Normal poslarda beş banka girilebiliyorken bu cihaza 53 banka girilebiliyor. Maliye Bakanlığı kolaylıkla denetleyebiliyor. Hakkari’de bir bakkalın hangi marka sakız sattığı, kaç tane sattığı bile görülebiliyor. Dünyada olmayan bir ürün." diyerek pos cihazının özelliklerini aktaran Sancak, FETÖ'cülerin cihaz konusundaki ilk engelini şu ifadelerle anlattı:

'Yazılım şirketinin arkasında İsrail var'

“Bu projeyi dönemin Gelirler İdaresi Başkanı Mehmet Kilci'ye anlattık. Kilci ayağa kalktı, ‘Siz bunu bu ülkeye kazandırın. Ben sizin heykelinizi dikeceğim.’ dedi. 280 mühendisle yaklaşık 5-6 yıl çalıştık. Maliye Bakanlığına yazılımı kodlarıyla beraber hibe ettik. O dönem Gelirler İdaresi Başkanlığında yaptığımız bir toplantıda Başkan Yardımcısı Mustafa Güneş, ki kendisi FETÖ’cü ve şu an firari, döndü bana dedi ki ‘Sen devletten zengin misin? Niye bunu devlete hibe ediyorsun?’ Ben de ona ‘Ben devletime hibe ediyorum. Çünkü şu an kullandığınız yazılım şirketinin arkasında İsrail var. Maliye Bakanlığının bütün verileri onlarda toplanıyor. Ondan dolayı bu kodların sizde olmasını düşündüğüm için veriyorum.’ dedim."

Murat Sancak, hibe sözünü tuttuğunu da belirterek, "Aslında bir tüccar olarak yazılımı 50 milyon dolara devlete satabilirdim. Hatta her yıl 3-5 milyon dolar da bakım ücreti adı altında para alabilirdim. Ama ben hibe edeceğimi söyledim ve sözümün arkasında durdum. 2013 sonunda bu sistem devreye girecekti." dedi.

FETÖ'cülerin kendisini engellemek için çok çabaladığını ifade eden Sancak, şöyle devam etti:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

“O dönem cemaat P… şirketi ile ortak başka bir yazar kasa işine girmemi istedi. Kendi projemi bırakıp buna ortak olmamı istediler. Hatta Ekrem Dumanlı ve Hidayet Karaca da devreye girip beni P… şirketine ortak etmeye çalıştılar. Ben de 1-2 görüşmeden sonra ortaklık yapmayacağımı söyledim.

FETÖ bu işime engel oldu. Eğer o dönemde P… şirketiyle ortak olsaydım belki 150 milyon para kazanacaktım. Ama bugün FETÖ ile işbirliği yaptığım için içeride olurdum. Öyle bir grupla ortak olmayı hiçbir zaman düşünmedim.

AK Parti iktidara gelmeden önce Türkiye'nin 18. zenginiydik. Şimdi bazı kendini bilmezler bizi AK Parti'nin zengini zannediyor. Tam tersine! AK Parti döneminde fakirleşmiş bir aileyiz. Bu olay zaten bunun en büyük göstergesi. Şirketimiz Türkiye'de dört milyar dolar ciro yapan, yüzde 50’sini 725 milyon dolara sattığımız, Avrupa'nın ikincisi, dünyanın 17’nci ilaç dağıtım şirketiydi. Bunu AK Parti iktidarından önce başardık. AK Parti iktidarının bize çok şey kazandırdığı doğru değil.”